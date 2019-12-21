Dünya ABD Uzay Kuvvetleri resmen kuruldu
AMERİKA

ABD Uzay Kuvvetleri resmen kuruldu

ABD Başkanı Donald Trump'ın ülke tarihinde Savunma Bakanlığına ayrılan en yüksek bütçe olan 738 milyar dolarlık savunma bütçesini onaylamasının ardından dikkat çeken bir gelişme daha yaşandı. Bütçede yer alan ABD Uzay Kuvvetleri Komutanlığı da onay sonrası resmen kurulmuş oldu. Uzay Kuvvetlerinde 16 bin asker ve sivil personel görev yapacak.

Haber Merkezi AA
Uzay Kuvvetleri Komutanlığı ile birlikte ABD ordusuna bağlı ana komutanlıkların sayısı da 6'ya çıktı.
Uzay Kuvvetleri Komutanlığı ile birlikte ABD ordusuna bağlı ana komutanlıkların sayısı da 6'ya çıktı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası olarak da bilinen 2020 savunma bütçesini onaylaması ile birlikte ABD Uzay Kuvvetleri Komutanlığı da resmen kurulmuş oldu.

6'NCI KUVVET OLACAK

Ağustos ayında “birleşik muharip komutanlık” olarak ABD Uzay Kuvvetleri Muharip Komutanlığının kurulmasının ardından söz konusu yasa kapsamında Uzay Kuvvetleri, 6’ncı “ana askeri hizmet kuvveti” olarak faaliyetine başladı.

2020 savunma bütçesinin onaylaması ile birlikte ABD Uzay Kuvvetleri Komutanlığı da resmen kurulmuş oldu.

16 BİN ASKER GÖREV ALACAK

Konuyla ilgili gazetecilere açıklama yapan ABD Uzay Kuvvetleri Komutanı Orgeneral J. Raymond, bu akşam itibarıyla Hava Kuvvetleri bünyesinde görev yapan 16 bin askeri ve sivil personelin Uzay Kuvvetleri’ne atandığını ifade etti.

İKİYE AYRILDI

ABD ordusu, Vietnam Savaşı ve İran rehine krizinde ortaya çıkan kuvvetler arasındaki rekabetin önüne geçmek üzere 1986’da “Savunma Bakanlığının Yeniden Organize Edilmesine İlişkin Yasa” kapsamında "ana askeri hizmet kuvvetleri" ile "birleşik muharip komutanlıklar" olarak ikiye ayrıldı.

Ana askeri hizmet komutanlıkları eğitim ve idameden sorumlu iken, muharip komutanlıklar savaş ve operasyonları yürüten birleşik kuvvetlerden oluşuyor.
  • ABD ordusu, kara, hava, deniz, deniz piyadeleri ve sahil güvenlik komutanlıkları olarak 5 ana askeri hizmet komutanlığına ayrılıyordu. Uzay Kuvvetleri Komutanlığı ile birlikte bu komutanlıkların sayısı 6 oldu.

Yasa kapsamında bölgesel ve işlevsel olarak ikiye ayrılan muharip komutanlıklar ise Merkez Kuvvetler (CENTCOM), Avrupa Kuvvetleri (EUCOM), Hint-Pasifik Kuvvetleri (INDO-PACOM), Afrika Kuvvetleri (AFRICOM) Kuzey Saha (NORTHCOM) ve Güney Saha (SOUTHCOM) Komutanlıkları ile Siber Güvenlik (CYBERCOM), Özel Harekat (SOCOM), Stratejik Kuvvetler (STRATCOM) ve Lojistik (TRANSCOM) Komutanlıkları olmak üzere 10 komutanlıktan oluşuyordu.

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