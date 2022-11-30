Dünya ABD Uzay Kuvvetlerine Kuzey Kore görevi
AMERİKA

ABD Uzay Kuvvetleri'ne Kuzey Kore görevi

ABD Uzay Kuvvetleri, Pyongyang tarafından yapılan rekor sayıda füze testinin ardından, Kuzey Kore füze fırlatmaları için bir erken uyarı sistemi oluşturmaya çalışıyor. Salı günü Washington merkezli Mitchell Havacılık ve Uzay Araştırmaları Enstitüsü tarafından düzenlenen bir web seminerinde konuşan ABD Uzay Komutanlığı Başkanı General James Dickinson, yeni kurulan komuta biriminin Hint-Pasifik'teki planlarını özetledi.

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ABD Uzay Kuvvetlerine Kuzey Kore görevi
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ABD Uzay Kuvvetleri, Pyongyang tarafından yapılan rekor sayıda füze testinin ardından, Kuzey Kore füze fırlatmaları için bir erken uyarı sistemi oluşturmaya çalışıyor.

Salı günü Washington merkezli Mitchell Havacılık ve Uzay Araştırmaları Enstitüsü tarafından düzenlenen bir web seminerinde konuşan ABD Uzay Komutanlığı Başkanı General James Dickinson, yeni kurulan komuta biriminin Hint-Pasifik'teki planlarını özetledi.

"Kuzey Kore dışındaki herhangi bir füze faaliyeti açısından bize mümkün olduğunca fazla uyarı veren bir sensör mimarisini nasıl entegre edeceğimize bakıyoruz " dedi ve Washington'un bölgesel ortaklar ve müttefiklerle bilgi paylaşacağını ve yollar arayacağını kaydetti.

Uzay Kuvvetleri, Hint-Pasifik'teki ilk operasyonel birimini yalnızca birkaç gün önce kurmuş olsa da, Dickinson şubenin daha geniş orduyla zaten bir "koordinasyon ilişkisi" sürdürdüğünü ve bu bağları geliştirmeye devam edeceğini gözlemledi.

Uzay Kuvvetlerinin varlığını Asya'ya genişletme kararı, bölgede artan gerilimlerin ortasında geldi.

ABD öncülüğünde, Güney Kore ve Japonya ile yapılan son ortak tatbikatlar , Pyongyang'ın yalnızca bu ay iki ICBM fırlatması da dahil olmak üzere bir dizi misilleme füze denemesini tetikledi.

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