ABD ve Çin savaş gemileri arasında gerilim

Açıklamada, “LY 132'nin en yakın yaklaşma noktası 137 metreydi ve eylemleri uluslararası sularda güvenli geçişe ilişkin denizcilik 'Trafik Kuralları'nı ihlal ediyordu. Chung-Hoon ve Montreal'in Tayvan Boğazı’ndan geçişi, ABD-Kanada'nın özgür ve açık bir Hint-Pasifik'e olan ortak bağlılığını göstermektedir. ABD ordusu uluslararası hukukun izin verdiği her yerde güvenli ve sorumlu bir şekilde uçar, seyreder ve faaliyet gösterir” denildi.

Singapur'da düzenlenen Uluslararası Stratejik Araştırmalar Enstitüsü Shangri-La Diyalogu'nda konuşan ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, “Tayvan Boğazı'nda barış ve istikrarın korunması tüm dünyanın çıkarına. Ticari nakliye yollarının ve küresel tedarik zincirlerinin güvenliği buna bağlıdır. Dünya çapında gezinme özgürlüğü de öyle. Şüphesiz ki, Tayvan Boğazı'ndaki çatışma yıkıcı olur. Çin Halk Cumhuriyeti ile özellikle de savunma ve askeri liderlerimiz arasında açık iletişim hatları elzemdir. Diyalog bir ödül değildir. Bir gerekliliktir. Ve ne kadar çok konuşursak, krize veya çatışmaya yol açabilecek yanlış anlamalardan ve yanlış hesaplamalardan o kadar çok kaçınabiliriz” dedi.Aynı zirvede konuşan Çin Savunma Bakanı Li Şangfu ise “Çin ve ABD'nin iyi geçinmesinin doğru yolu karşılıklı saygı, barış içinde bir arada yaşama ve kazan-kazan işbirliği olmak üzere üç ilkeyi takip etmektir” dedi.