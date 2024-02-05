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Dünya

ABD ve İngiltere Hudeyde'yi vurdu

ABD ve İngiliz kuvvetleri, Yemen'in Hudeyde kentine saldırı düzenledi. Açıklama, Yemen'deki İran destekli Husiler tarafından yapıldı. Yapılan açıklamaya göre, ABD ve İngiltere, Hudeyde kentindeki El-Kesib bölgesine saldırı düzenledi. Saldırının sonuçlarına ilişkin bilgi verilmedi.

19:24 - 5/02/2024 Pazartesi
AA
Hudeyde'ye saldırı (Foto: Arşiv)
Hudeyde'ye saldırı (Foto: Arşiv)

Yemen'deki İran destekli Husiler, ABD ve İngiliz kuvvetlerinin, ülkenin batısındaki Kızıldeniz sahilinde bulunan Hudeyde kentine saldırı düzenlediğini duyurdu.

Husilere bağlı El-Mesira televizyon kanalının X sosyal medya platformundaki paylaşımına göre ABD ve İngiltere, Hudeyde kentindeki El-Kesib bölgesine saldırı düzenledi.

Saldırının sonuçlarına ilişkin bilgi verilmezken, ABD ve İngiltere'den de henüz açıklama yapılmadı.

Husilere bağlı bir başka internet sitesinde ise hava saldırılarının birkaç kez tekrarlandığı belirtildi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre ise hava saldırıları Hudeyde Limanı'na bakan Ard el-Ahlam Bahçesi yakınlarındaki Husilerin kontrolündeki bir bölgede yoğunlaştı.

El-Mesira televizyon kanalı sabah saatlerinde ABD ve İngiliz güçlerinin Hudeyde ile Sada kentlerine 15 saldırı gerçekleştirdiğini belirtmişti.

Kızıldeniz'deki durum

İran'ın desteklediği Yemen'deki Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'te Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koymaya, bazılarına da dron ve füzelerle saldırılar düzenlemeye başladı.

ABD güçleri bu süreçte birçok kez Yemen'den atılan füze ve kamikaze dronları düşürdüğünü duyurdu.

Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.

ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlere karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.

Küresel ticaretin yüzde 12'si buradan geçiyor

Kızıldeniz'de 31 Aralık 2023'te İsrail ile bağlantılı gemiyi ele geçirmeye çalışan Husilere ait 3 sürat teknesi, ABD helikopterleri tarafından ateş altına alındı.

Husiler, 10 Ocak'ta da İsrail'e destek olduğu gerekçesiyle Kızıldeniz'de ABD'ye ait bir geminin füze ve kamikaze dronlarla hedef alındığını duyurdu.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, 11 Ocak'ta ABD ve Japonya tarafından sunulan, Husilerin Kızıldeniz'deki saldırılarının acilen sonlandırılmasının talep edildiği kararı kabul etti.

Küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12'si Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayarak Avrupa ile Asya arasındaki en kısa rotayı sunan Süveyş Kanalı üzerinden yapılıyor.



#Kızıldeniz
#ABD İngiliz Koalisyonu
#Filistin
#gazze
#Hudeyde
#Yemen
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