Dünya ABD ve İngiltereden Çine kuşatma Avustralyaya 8 nükleer denizaltı
AMERİKA

ABD ve İngiltere’den Çin’e kuşatma: Avustralya’ya 8 nükleer denizaltı

ABD, Çin’e yönelik hamlelerine bir yenisini ekledi. Washington, İngiltere ve Avustralya ile Hint-Pasifik bölgesinde AUKUS adıyla nükleer güvenlik ittifakı oluşturdu. Bu çerçevede Avustralya donanmasına 8 nükleer denizaltı temini kararı alınırken, ABD, AB’yi bir kez daha denklemin dışında bırakmış oldu. Çin ise ittifak ülkelerine soğuk savaş mantalitesinden uzaklaşma çağrısında bulundu.

Dış Haberler Yeni Şafak
ABD ve İngiltere’den Çin’e kuşatma: Avustralya’ya 8 nükleer denizaltı
Fotoğraf: Arşiv

Ortadoğu’dan çekilme planları yaparak tüm konsantrasyonunu dünyanın yükselen aktörü Çin’e karşı yapılacak hamlelere odaklayan ABD, İngiltere ve Avustralya ile birlikte Hint-Pasifik bölgesinde AUKUS adını verdikleri nükleer güvenlik ittifakı oluşturdu. İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ABD Başkanı Joe Biden ve Avustralya Başbakanı Scott Morrison, yayımladıkları ortak bildiride, üç ülkenin isimlerinin İngilizce’deki kısaltmasından oluşan “Aukus” adlı yeni bir güvenlik ortaklığının başlatıldığını duyurdu. Çin ittifakı, “soğuk savaş mantalitesi” çıkışıyla eleştirdi. İttifak kapsamında Avustralya donanmasının nükleer enerjili denizaltılar edinmesi sağlanacağı kaydedildi. Öte yandan Johnson, ittifakın hiçbir ülkeyi hedef almadığını savundu.

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AVUSTRALYA’YA NÜKLEER DENİZALTI

  • Ortak açıklamada, Avustralya kraliyet donanmasının nükleer enerjili denizaltılar edinmesini sağlamak için bu ülkenin destekleneceği belirtildi. Anlaşma doğrultusunda Avustralya’ya 8 adet nükleer denizaltı verilecek. Ayrıca üye ülkelerin siber alandaki kapasiteler ve yapay zeka çalışmaları üzerine de odaklanacağı kaydedildi.

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SOĞUK SAVAŞ MANTALİTESİ

Üçlü ittifaka Çin’den tepki gecikmedi. Çin’in Washington Büyükelçiliği üçlü anlaşmayı eleştirerek, ABD, İngiltere ve Avustralya’nın diğer ülkelerin çıkarlarını hedef alan dışlayıcı bloklar kurmaması gerektiğini vurguladı. Büyükelçilik sözcüsü Liu Pengyu, bu ülkelerin soğuk savaş mantalitesinden uzaklaşması gerektiğini ifade etti.

AB YİNE DENKLEM DIŞI

  • Öte yandan Afganistan’dan çekilme sürecinde AB’nin çıkarlarını ve varlığını yok sayan ABD, Hint-Pasifik bölgesinde de Brüksel’i yine denklem dışında bıraktı. Fransa’nın anlaşmadan en büyük darbeyi alan ülkeler arasında yer alması, Brüksel ile Washington arasındaki çatlağın büyüdüğü yorumuna neden oldu.

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Fransa: Sırtımızdan bıçaklandık

AUKUS’un duyurulmasından sonra Batı’dan ilk tepki Fransa’dan geldi. Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, France Info radyosuna yaptığı açıklamada, “Sırtımızdan bıçaklandık. Avustralya ile güvene dayalı bir ilişki kurmuştuk. Bu güvene ihanet edildi” dedi. Çok sinirli olduğunu net bir şekilde ifade eden Le Drian, “Müttefik müttefike bunu yapmaz” sözleriyle sert çıktı. Kendilerine danışmadan alınan kararı ABD Başkanı Joe Biden’a da yakıştıramadığını belirten Le Drian, “Bu ani ve öngörülemeyen karar, Bay Trump’ın alacağı türden bir karara benziyor” diyerek Biden’ı eleştridi. Avustralya, Fransa ile yıllar önce imzaladığı 90 milyar dolara ulaşan devasa denizaltı anlaşmasını AUKUS sonrası iptal edeceğini duyurmuştu.

Pot kırma ustası

AUKUS’un açıklanması sonrası Beyaz Saray’da telekonferans yolu ile düzenlenen ortak basın toplantısında Biden, potlarına bir yenisini ekledi. Toplantı sırasında, İngiltere Başbakanı Johnson’a teşekkür ettikten sonra Avustralya Başbakanı Morrison’a dönen ve bir süre duraklayan Biden, Morrison’ın adını unuttu ve İngilizlerin Avustralya için kullandıkları “down under (aşağıdaki)” ifadesini kullandı. Bu, ABD Başkanı’nın ilk isim unutması değil. Demans hastalığı sebebiyle sık sık kameralar karşısında gaflara imza atan Biden, daha önce uçağa çıkarken düşmüş, Savunma Bakanı’nın adını unutmuş, yardımcısı Harris’i “ABD Başkanı” ilan etmiş, Putin’e de “Klutin” demişti.

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