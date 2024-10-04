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ABD ve İngiltere'ye ait savaş uçakları Yemen'i vurdu

ABD ve İngiltere'ye ait savaş uçakları Yemen'i vurdu

19:344/10/2024, Cuma
G: 4/10/2024, Cuma
IHA
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Yemen'de vurulan nokta.
Yemen'de vurulan nokta.

Husilerin İngiltere bandıralı petrol tankerine düzenlediği saldırı sonrası ABD ve İngiltere, Yemen'de Hudeyde Havaalanı ile başkent Sana ve Dhamar şehrini savaş uçaklarıyla bombaladı.

İsrail'in Lübnan ve Gazze Şeridi'ne yönelik yoğun saldırıları sürerken, Yemen'deki İran destekli Husiler ile çatışmalar da sürüyor.

İsrail'in en büyük iki destekçisi ABD ve İngiltere'ye ait savaş uçakları Yemen'in başkenti Sana ve Dhamar şehrinin güneyi ile Hudeyde Havaalanını hedef aldı.

Saldırının ardından can kaybı veya yaralanmanın olup olmadığına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Husiler, İngiltere bandıralı petrol tankerine saldırdı

Yemen'deki İran destekli Husiler, Kızıldeniz'de Yemen'in Hudeyde kentinin yaklaşık 64 deniz mili kuzeybatısında İngiliz petrol tankeri Cordelia Moon'a bomba yüklü tekneyle 1 Ekim'de saldırı düzenlediğini açıklamıştı.





#Yemen
#İngiltere
#ABD
#İsrail

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