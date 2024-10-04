ABD ve İngiltere'ye ait savaş uçakları Yemen'i vurdu

İsrail'in Lübnan ve Gazze Şeridi'ne yönelik yoğun saldırıları sürerken, Yemen'deki İran destekli Husiler ile çatışmalar da sürüyor.

İsrail'in en büyük iki destekçisi ABD ve İngiltere'ye ait savaş uçakları Yemen'in başkenti Sana ve Dhamar şehrinin güneyi ile Hudeyde Havaalanını hedef aldı.

Saldırının ardından can kaybı veya yaralanmanın olup olmadığına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Husiler, İngiltere bandıralı petrol tankerine saldırdı

Yemen'deki İran destekli Husiler, Kızıldeniz'de Yemen'in Hudeyde kentinin yaklaşık 64 deniz mili kuzeybatısında İngiliz petrol tankeri Cordelia Moon'a bomba yüklü tekneyle 1 Ekim'de saldırı düzenlediğini açıklamıştı.















