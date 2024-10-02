Vekil güç stratejisi çöküyor mu?

Nasrallah'ın ölümü, son 10 yılda Ortadoğu'ya yayılan İran'ın vekil grupların akıbetinin ne olacağı sorusunu gündeme getirdi. İsrail'in vekil güçler üzerinden Tahran'ı hedef alması, bu grupların geleceğinin sorgulanmasına sebep oluyor.
MİLİS AĞI BÖLGEYE YAYILDI
TAHRAN SESSİZ
YENİ STRATEJİ NÜKLEER SİLAH MI OLACAK?
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan artan İsrail saldırılarına ABD'nin Gazze'de ateşkes ilan edileceğine dair söz vermesi nedeniyle cevap vermediklerini dile getirmesi, Tahran'ın bölgedeki vekil güçlerini yalnız bıraktığı yorumlarına neden oldu. Tahran rejiminin, bir dönem kendisine ön savunma hattı olarak Yemen'den Irak'a kadar kurduğu vekil güç hattının ABD ve İsrail hedefine girmesiyle Tahran şimdi zor bir soruyla karşı karşıya? Yıllardır destekleyip büyüttüğü vekil güçlerinin yardımına mı koşacak yoksa Washington ve Tel-Aviv'in baskısı karşısında geri adım mı atacak? Tahran'ın bu gruplardan vazgeçip nükleer programı sürdürmeyi seçeceği konuşuluyor.
İşte bölgedeki 'vekil güç' ağı
- Yemen'de çoğunluğu oluşturan Zeydiler içinde sayılan ancak 1979'daki İran devrimi sonrası siyasallaşarak İran ile irtibatları güçlenen Husiler, İran'ın silah desteğiyle Yemen'de önemli bir askeri güç oluşturdu. 7 Ekim sonrası Kızıldeniz'den İsrail'e giden ticaret yolunu hedef alan Husi militanlar, 2014 yılında dönemin devrik Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih'e bağlı kalan ordu birlikleriyle birlikte başkent Sana'yı ele geçirdi. O tarihten beri Suudi Arabistan ve Aden hükümetiyle çatışıyorlar.
IRAK'IN HİZBULLAHI HAŞD-İ ŞABİ
DEAŞ ile savaşmak için kurulan Haşd-i Şabi örgütü, Irak hükümeti tarafından orduya entegre edilmek istenen milis bir yapı olarak Irak'ta büyük etkiye sahip oldu. Örgüt, orduya tam entegre olmayı reddederek Lübnan'da Hizbullah'ın sahip olduğu paralel bir askeri güç rolü oynamak istiyor. Haşd-i Şabi, ABD'nin Irak'ı işgalinden sonra organize olan Şii grupların Mukteda es-Sadr liderliğindeki Mehdi Ordusu hariç neredeyse hepsini içeriyor.
SURİYE'DE 30'DAN FAZLA GRUP
Suriye'de sayıları 30'u aşan Şii milis gruplar arasında, Fatımiyyun, Zeynebiyyun ve Ebu'l Fadl Abbas tugayları öne çıkıyor. Fatımiyyun Tugayı en kalabalık Şii örgüt konumunda. Afganistan ve İran'dan getirilen paralı Şii milislerden oluşuyor. Zeynebiyyun Tugayları ise sayıları az olan ve Şam kırsalında özellikle Seyyide Zeynep Türbesi civarında konuşlanan bir grup. İran'ın Pakistan'dan getirdiği Pakistanlı Şiiler bu grubu oluşturuyor.