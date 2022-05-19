Dünya ABD ve İsrailden Güney Kıbrısta tatbikat
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ABD ve İsrail’den Güney Kıbrıs’ta tatbikat

ABD güçleri, İsrail’in bir ay sürecek ‘Ateş Arabaları’ tatbikatı kapsamında, Güney Kıbrıs’ta düzenlenen ve İran’ın nükleer tesislerine yönelik geniş çaplı saldırıyı simüle eden manevrasında yer alacak.

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ABD ve İsrail’den Güney Kıbrıs’ta tatbikat
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ABD Hava Kuvvetleri’nin, İsrail’in İran’a saldırıya yönelik tatbikatına katılacağı bildirildi. İsrail merkezli Kanal 13’ün haberine göre, ABD güçleri, İsrail’in bir ay sürecek ‘Ateş Arabaları’ tatbikatı kapsamında, Güney Kıbrıs’ta düzenlenen ve İran’ın nükleer tesislerine yönelik geniş çaplı saldırıyı simüle eden manevrasında yer alacak. ABD Hava Kuvvetleri’ne ait tanker uçaklar, operasyon esnasında İsrail savaş uçaklarına yakıt ikmali desteği verecek ve tamamlayıcı güç olarak hizmet edecek.

İsrail ile ABD arasındaki hava iş birliği, 2015 yılında Viyana’da imzalanan İran’ın nükleer faaliyetlerini içeren uluslararası anlaşmaya dönüş konusunda Tahran’a gönderilen bir mesaj olarak yorumlanıyor. Geçen hafta Avrupa Birliği, anlaşmanın uygulanması için yürütülen müzakerelerin iki aylık aranın ardından yeniden başladığını bildirmişti ancak henüz somut bir adım atılamadı.

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