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AMERİKA

ABD ve Rus savaş gemileri çarpışmanın eşiğinden döndü

ABD ve Rus savaş gemileri çarpışmanın eşiğinden döndü

ABD ve Rus savaş gemileri Filipinler Denizi'nde çarpışmanın eşiğinden döndü. ABD Deniz Kuvvetlerince yayınlanan görüntüde, Rus savaş gemilerinin çok yakın manevra yaptığı görülüyor.

Haber Merkezi DHA
Rus savaş gemisi UDALOY I DD 572 ile ABD savaş gemisi USS Chancellorsville CG-62
Rus savaş gemisi UDALOY I DD 572 ile ABD savaş gemisi USS Chancellorsville CG-62

Olay, Filipinler'in doğusundaki Filipinler Denizi’nde gerçekleşti. ABD Deniz Kuvvetleri resmi web sitesinden paylaşılan görüntülerde, Rus savaş gemisi UDALOY I DD 572’nin, ABD savaş gemisi USS Chancellorsville CG-62’ye yaklaşık 15-20 metrelik bir mesafeden manevra yaptığı görüldü.
ABD Deniz Kuvvetleri, resmi sitesinden yapılan açıklamada, “Rus savaş gemisi DD572, ABD USS Chancellorsville savaş gemisine arkadan yaklaşarak, ABD gemisinin sağına doğru çok yakın mesafeden manevra yapmıştır. Bu tehlikeli hareket, USS Chansellorville gemisinin olası çarpışmayı önlemek adına tüm motorlarını kapatmasına neden olmuştur. Rusya’nın bu olaydaki tehlikeli ve profesyonellik dışı yaklaşımı, Denizindeki Çarpışmaları Önleme Uluslararası Yönetmelikleri’ne (COLREG) aykırıdır” ifadelerini kullandı.

ABD ve Rus savaş gemileri çarpışmanın eşiğinden döndü
OYNAT 00:44
ABD ve Rus savaş gemileri çarpışmanın eşiğinden döndü
ABD Deniz Kuvvetleri resmi hesabından paylaşılan görüntülerde, Rus savaş gemisinin, ABD savaş gemisine çok yakın manevra yaptığı görüldü. ABD Deniz Kuvvetleri yaşanan olayı, 'Emniyetsiz ve profesyonellik dışı' olarak değerlendirdi.


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