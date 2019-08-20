Dünya ABD terör örgütü YPG/PKKyı beslemeye devam ediyor
ORTADOĞU

ABD YPG/PKK'yı beslemeye devam ediyor

ABD terör örgütü YPG/PKK'yı beslemeye devam ediyor

ABD, YPG/PKK'nın Suriye'de işgal ettiği bölgede yer alan üsse 60 tırla yakıt tankerleri, jeneratörler, Hummer marka dört çeker araçlar ve iş makineleri sevkiyatı yaptı. 10 günde de ABD, Suriye'nin terör örgütünün bölgelerine yaklaşık 70 tırla askeri zırh, prefabrik yapı ve iş makineleri taşımıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen ay yaptığı konuşmada, "(YPG) PYD'ye on binlerce tır dolusu silah, mühimmat, her şeyi ücretsiz veriyorlar. Kime veriyor? Terör örgütüne, PKK ve yandaşlarına. Kim veriyor? Bizim stratejik müttefikimiz olarak görünenler veriyor" açıklamasında bulunmuştu.

Haber Merkezi AA
ABD'den YPG/PKK'nın işgalindeki bölgeye yeni sevkiyat.
ABD'den YPG/PKK'nın işgalindeki bölgeye yeni sevkiyat.

ABD tarafından, Irak'tan, YPG/PKK'nın Suriye'de işgal ettiği bölgeye, 60 civarı tırla yakıt tankeri, iş makinesi, jeneratör ve dört çeker araçlar içeren sevkiyat yapıldı.

  • Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, ABD dün 20.30 sularında Irak-Suriye arasındaki Simelka sınır kapısından yaklaşık 60 tır soktu.

YPG/PKK işgalindeki bölgeye giren tırlar, Harap Işk'taki ABD üssüne geldi.

Tırlarda Hummer marka dört çeker araçlar, yakıt tankerleri, iş makineleri ve jeneratörler olduğu görüldü.

Kaynaklar, son bir ayda Harab Işk'a 450 civarı tırın girdiğini bildirdi.

ABD, 10 Ağustos'ta da Suriye'nin örgüt işgalindeki iç bölgelerine yaklaşık 70 tırla askeri zırh, prefabrik yapı ve iş makineleri taşımıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uyarısı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 26 Temmuz'da yaptığı konuşmada, "(YPG) PYD'ye on binlerce tır dolusu silah, mühimmat, her şeyi ücretsiz veriyorlar. Kime veriyor? Terör örgütüne, PKK ve yandaşlarına. Kim veriyor? Bizim stratejik müttefikimiz olarak görünenler veriyor." ifadelerini kullanmıştı.

Erdoğan, ABD'nin ayrı gösterme çabalarına karşın YPG ile PKK'nın aynı terör örgütü olduğuna da dikkati çekmişti.

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