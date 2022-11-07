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ABD Zelenski’ye artık ‘barış’ diyor: Koalisyon Ukrayna yorgunu

Washington Post haberine göre Biden yönetimi, gıda ve enerji fiyatlarındaki artıştan etkilenen Avrupa, Afrika ve Latin Amerika’daki ortaklarının “Ukrayna yorgunu” olduğunun farkında. Zelenski’ye de Putin ile müzakere kapısını açması için baskı yapıyor. Ukrayna, dört bölge ilhak edilince görüşmelerden tamamen çekildiğini duyurmuştu.

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Dış Haberler Yeni Şafak
ABD Zelenski’ye artık ‘barış’ diyor: Koalisyon Ukrayna yorgunu
Ukrayna’yı savaşa sürükleyen ABD’nin kapalı kapılar ardında artık ‘barış’ telkin ettiği belirtiliyor.

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik işgal harekatı 7. ayı geride bırakırken, taraflar, bin kilometrelik cephe hattında sıkışmış durumda. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, Ukrayna’ya ait dört bölgeyi ilhak açıklamasının ardından, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’nin müzakerelerden tamamen çekildiğini açıklaması, sadece iki ülkeyi değil tüm dünyayı bir açmazla karşı karşıya bıraktı. Özellikle gıda ve enerji fiyatlarındaki yükseliş küresel çapta bir krizi tetiklemiş durumda ve hiçbir ülke bu süreçten muaf değil. Özellikle, Ukrayna’ya bugüne kadar ABD ile birlikte destek veren bloğu oluşturan ülkelerde, yaşana sürece ilişkin homurtular yükselmeye başladı. Washington Post’un haberine göre ABD’de Biden yönetimi de, bazı ortaklarında yaşanan “Ukrayna yorgunluğu”nun farkında ve Zelenski’ye Putin ile müzakere kapısını açması için baskı yapıyor. Haberde, Ukrayna yönetimine Putin ile görüşmeme politikasında değişime gidilmesine ilişkin telkinler yapıldığı belirtildi.

PUTİN ŞARTINI YENİDEN DÜŞÜN

Biden yönetiminin, Zelenski’den, Putin yönetimde olduğu müddetçe Rusya ile müzakerelere oturmama şartını bir kez daha düşünmesi konusunda baskı yaptığı belirtildi. Amerikalı yetkililere dayandırılan haberde, ABD’nin özellikle savaşın yıllara yayılması olasılığı karşısında müttefik ülkelerden gelen tepkilere cevap verebilmek adına böyle bir adım attığı kaydedildi.

KÜRESEL ÇAPTA RAHATSIZLIK

Habere göre, ABD’li yetkililer, Ukrayna tarafının Putin’in müzakereler konusunda ciddi olmadığını belirttiğini ancak, Zelenski’nin Putin ile müzakereleri yasaklayan adımının, gıda ve enerji fiyatlarındaki artışı derinden hisseden ve olası bir nükleer gerilimden endişe duyan Avrupa, Afrika ve Latin Amerika’daki ülkelerde rahatsızlığa neden olduğu konusunda uyardığı kaydedildi.

KOALİSYONDA GEVŞEME SİNYALİ

Gazeteye konuşan bir ABD’li yetkili, “Bazı ortaklarımızın Ukrayna yorgunluğu yaşadığı bir gerçek” sözleriyle, Batı koalisyonunda yaşanan gevşemeyi göz önüne de serdi. Cuma günü, Zelenski’nin “Çoğu kez zikrettiğimiz, adil bir barışa hazırız” açıklamasının da, Biden yönetiminin telkinleri neticesinde gerçekleştiği değerlendiriliyor.

Macron’a Hiroşima göndermesi

  • Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüşen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in çok net bir mesaj verdiği ortaya çıktı. İngiliz medyasında yer alan haberler diplomatik kaynaklara dayandırılırken, Putin’in Macron’a “Hiroşima” örneğini verdiği belirtildi. 1945’te ABD’nin atom bombası attığı Japonya kenti Hiroşima’yı gündeme getiren Putin’in, “Bir savaşı kazanmak için büyük bir şehre atom bombası atmamıza gerek yok” mesajını üstü kapalı olarak verdiği de belirtildi. İngiliz Mail on Sunday gazetesinde yer alan haberde Putin’in Hiroşima ve Nagazaki’ye 1945’te atılan ve sırasıyla 129 bin ve 226 bin insanın ölümüne sebep olan nükleer silahı hatırlattığı belirtildi. Atom bombalarının atılmasından sonra Japonya teslim olmuştu.

Sabıkalıları askere alacak

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin cinayet, hırsızlık, uyuşturucu ticareti gibi suçlardan hüküm giyen Rusların askere alınmasını sağlayacak kanunu imzaladı. Böylece, şartlı tahliyeyle salıverilen veya sabıkalı kaydı bulunan yüz binlerce kişinin Rus ordusuna alınmasının yolu açıldı. Kanuna göre, adli suçluların çoğunluğu tahliye şartlarının kaldırılması veya sabıka kaydının silinmesi karşılığında silah altına alınabilecek ama cinsel saldırı, vatana ihanet, casusluk, terörizm, kamu görevlisine suikast, uçak kaçırma ve nükleer madde kaçakçılığı mahkumları bu kapsamda değerlendirilmeyecek. Yevgeni Prigozhin'in kurduğu paralı askerlik şirketi Wagner Grubu ve Rusya'nın mahkumları gönüllü olmaları karşılığında hapisten çıkardığına dair haberler uluslararası medyaya yansımıştı. Yeni kanunsa, halihazırda hapishanede olanları değil, 10 yıla kadar uzayabilen evde gözetimde tutulanları ve bazı hakları kısıtlanan sabıkalıları kapsıyor.

AZARLADI İDDİASI

  • ABD medyası hafta başında da ABD Başkanı Biden’ın bir telefon görüşmesinde, haziran ayında sürekli silah talebinde bulunan Ukrayna lideri Zelenski’yi azarladığı haberini yayınlamıştı. Kaynaklara göre Biden, Ukrayna liderine sesini yükseltip “Biraz daha minnettar olabilirsin” diye çıkışı yaptığı kaydedilmişti.

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