Dünya ABD Zimbabveli eski generali yaptırım listesine aldı
AMERİKA

ABD Zimbabveli eski generali yaptırım listesine aldı

ABD Dışişleri Bakanlığı, Zimbabve'de geçen yılki seçimlerden sonra meydana gelen olaylarda 6 sivilin ölümünden sorumlu tuttuğu eski general Anselem Sanyatwe'yi yaptırım listesine ekledi.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

ABD yönetimi, Zimbabve'de geçen yıl yapılan seçimlerden sonra meydana gelen olaylarda 6 sivilin ölümünden sorumlu tuttuğu eski general Anselem Sanyatwe'yi yaptırım listesine aldığını açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, eski general Sanyatwe'nin 1 Ağustos 2018'deki şiddet olaylarına müdahale emrini veren kişi olmasına atıf yapıldı.

Seçimlerden sonra meydana gelen olaylarda 6 sivilin hayatını kaybetmesinden eski general Sanyatwe'nin sorumlu olduğu kaydedilen açıklamada, Sanyatwe ile birlikte eşinin de yaptırım listesine eklendiği bildirildi.

Sanyatwe'nin, 2017'den bu yana yaptırım listesine eklenen ilk Zimbabveli yetkili olduğu kaydedildi.

  • Zimbabve'de 29 Temmuz 2018'de yapılan genel seçimlerde halk 38 yıl aradan sonra ilk kez eski Devlet Başkanı Robert Mugabe'nin olmadığı bir oy pusulasıyla karşılaşmıştı.

Seçimlerin hemen ardından başkent Harare'de muhaliflerin başlattığı protestolarda göstericiler ile askeri güçler arasında çıkan çatışmalarda 6 kişi ölmüş, 14 kişi de yaralanmıştı.

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