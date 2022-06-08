ABD'de 11 yaşındaki çocuğu garsonun notu kurtardı

Olay, geçtiğimiz yıl Florida'daki bir restoranda yaşandı. Mrs. Potato isimli restoranda çalışan garson laviane Carvalho, yemek yiyen bir çiftin yanındaki çocuğa sipariş verilmediğini ve çocuğun kollarında ve yüzünde morluklar olduğunu fark etti.

"YARDIMA İHTİYACIN VAR MI?"

Bir kağıda "Yardıma ihtiyacın var mı?" yazarak notu gizlice 11 yaşındaki çocuğa uzatan garson, çocuğun "Evet" anlamında başını sallaması üzerine 911'i arayarak polis çağırdı. Olay yerine intikal eden polis ekipleri, 36 yaşındaki üvey baba Timothy Lee Wilson'ı gözaltına aldı. Garson Carvalho, "Çok endişelendim ve ne yapacağımı bilemedim. Çocuğun morlukları vardı ve yemek yemiyordu" dedi.

Yapılan soruşturma kapsamında, çocuğun üvey babası tarafından işkenceye ve istismara uğratıldığı ortaya çıktı. Çocuğun uğradığı işkenceler arasında, bacaklarından kapıya baş aşağı asılmak ve oyuncak ayıya kelepçelenmek gibi korkunç eylemler yer alıyordu.

Garsonun dikkatinin çocuğun hayatını kurtarmış olabileceğini belirten Orlando Emniyet Müdürü Orlando Rolón, "Carvalho restoranda duruma müdahale etmemiş olsaydı, bugün bir cinayet soruşturmasından bahsediyor olabilirdik" dedi.

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50 BİN DOLAR ÖDÜL

Sputnik Türkçe'de yer alan habere göre garsonun cesaretli davranışı, işverenin başlattığı bir bağış kampanyasıyla toplanan 50 bin dolar ile de ödüllendirildi. Üvey baba Wilson, pazartesi günü dört kez ağırlaştırılmış çocuk istismarı ve bir kez çocuk ihmalinden suçlu bulundu.

İstismardan haberdar olduğunu ancak çocuğu istismar etmediğini söyleyen anne Kristin Swann ise çocuk ihmalinden dolayı suçlu bulunarak tutuklandı. İstismara uğrayan 11 yaşındaki erkek çocuğun 4 yaşındaki kız kardeşi ise aileden alındı. Garson Carvalho, karara ilişkin paylaşımında, "Adalet yerini buldu!" dedi. Wilson ve Swann çiftinin cezaları Ağustos ayında belli olacak.

FOTOĞRAF 7 Ömerli barajında bazı kişilerin kaçak şekilde ve bilinçsizce avlanması barajdaki balık popülasyonuna ciddi zarar veriyor. Kaçak avcıların iddiaya göre ağ ile, zıpkın ile veya balıklara elektrik vererek anaç balıkları avlanması nedeniyle balıkların ölüleri kıyıya vuruyor. Kıyıya vuran ölü balıklarda görülen farklı yaralanma izleri ve bazı balıkların gözlerinin yuvasından fırlamış olması, balıkların farklı yöntemlerle avlandığını gösteriyor. Ölü balıklar aynı zamanda çevreye kötü kokuların da yayılmasına neden oluyor. Çevre halkı, kaçak avlanma nedeniyle barajdaki anaç balıkların tehlikede olduğunu belirtiyor. “Anaç balıklarımızı zıpkınla şokla, serpmeyle, akıllara gelebilecek her çeşitle katlediyorlar”<br><br>Temel Könenç, “Anaç balıklarımızı bu şekilde zıpkınla şokla, serpmeyle, akıllara gelebilecek her çeşitle katlediyorlar. Bunlar bizim milli değerlerimiz, bunlar kolay kolay bizim sularımızda yetişmiyor. Yetişen anaç balıkları da bizim insanlarımız böyle katlediyor. Buna artık bir dur diyelim... Biz gelecek neslimize yeni yeni balıklar üretip bırakmamız lazımken biz kendi ellerimizle bunları katlediyoruz. Buna lütfen bir dur diyelim. Bu balığa kesinlikle şok vermişler, gözleri patlamış çünkü. Zıpkın yarası yok bunda. Diğer birkaç tanesine baktığımızda zıpkın yarası vardı. Ama bu hayvan kesinlikle elektroşok yemiş. Yasa dışı şekilde kişiler gece burada millet elini ayağında çektikten sonra gece karanlıkta gelip bu işi yapıyorlar. Kolluk kuvvetlerimiz geziyor ama bunlara yetişemiyor. Kolluk kuvvetlerimizin de gezebileceği bölgeler var. Misal buradan dolaşıp karşıya geçene kadar kolluk kuvvetlerimizin de sekiz ile on kilometre yol gitmesi lazım. Kolluk kuvvetlerimiz buradan karşıya gidene kadar zaten adamlar kaçıyor. Ormanın içinde birisi. Yakalayamazsın daha. Bunları koruyalım. Böyle katliamlara son verelim artık. Yeter artık yeter” dedi. Ömerli Barajındaki balık popülasyonu kaçak avlanma tehlikesiyle karşı karşıya Gözleri yuvalarından fırlamış: İstanbul'da yürek sızlatan görüntü Ömerli Barajı'nda avcıların kaçak şekilde balık avlaması barajdaki balık popülasyonuna zarar veriyor. Zıpkınla, ağ ile veya elektroşok ile balıkların öldürülerek avlanması ortaya görenleri üzen görüntülerin çıkmasına neden oluyor. Kıyıya vuran ölü balıklarda görülen farklı yaralanma izleri ve bazı balıkların gözlerinin yuvasından fırlamış olması, balıkların farklı yöntemlerle avlandığını gösteriyor. Ölü balıklar aynı zamanda çevreye kötü kokuların da yayılmasına neden oluyor. Çevre halkı, kaçak avlanma nedeniyle barajdaki anaç balıkların tehlikede olduğunu belirtiyor.

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FOTOĞRAF 13 Tam 300 yıl önce Karayip Denizi'nde İspanyol gemileri ile İngiliz gemileri karşı karşıya geldi. İki tarafın donanması arasındaki çatışmada İspanya'ya ait San Jose isimli gemi de battı. Tarihin en büyük batığı olan bu gemide yaklaşık 18 milyar dolarlık değerli maden bulunuyor. San Jose gemisi 2018 yılında otonom araçlarla keşfedilmişti. Kolombiya ordusu en büyük batıktan yeni görüntüler paylaştı. 2015'te bulunan gemi 1708'de batırıldığında Amerika kıtasındaki hazineleri Avrupa'ya taşıyordu.<br><br> Uzmanlara göre San Jose'nin içindeki altın ve kıymetli madenlerin günümüz dünyasındaki değerinin ise 18 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor. Gemideki altın gümüş ve zümrütün toplam ağırlığının 200 ton olduğu belirtiliyor.<br><br> Okyanusun 900 metre altındaki batık son teknoloji ekipmanlarla görüntüledi. Kayıtlara bakıldığında denizin dibinde binlerce altının olduğu görülüyor.<br><br> Bunların yanısıra Çin porselenleri de dikkat çekiyor. Ayrıca bölgede daha önce tespit edilemeyen iki gemi kalıntısı daha bulundu. Bu gemilerin San Jose'den 100 yıl sonra battığı tahmin ediliyor.<br><br> NTV'de yer alan habere göre 18 milyar dolarlık servetin denizin dibinde daha uzun süre yatacağı tahmin ediliyor. Gemi 2015 yılında tespit edildiğinde İspanya, Bolivya ve Kolombiya arasında bir savaş başladı. Üç ülke de definenin kendilerine ait olduğunu savunuyor.<br><br> 18 milyar dolarlık servetinin denizin dibinde daha uzun süre yatacağı tahmin ediliyor. Gemi 2015 yılında tespit edildiğinde İspanya, Bolivya ve Kolombiya arasında bir savaş başladı. Üç ülke de definenin kendilerine ait olduğunu savunuyor.<br><br> Ülkeler arasındaki bu hak mücadelesi nedeniyle hazinenin bir süre daha okyanus altında yatacağını söylemek mümkün. 200 ton altın bulundu: Tarihin en büyük definesinden görüntüler ortaya çıktı İspanya donanmasına ait San Jose gemisi 1708 yılında battığında 200 tona yakın altın, gümüş ve zümrüt taşıyordu. Gemideki toplam definenin 18 milyar dolar değerinde olduğu düşünülüyor. Kolombiya ordusu San Jose'den yeni görüntüler paylaştı. İşte tarihin en büyük definesi...

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