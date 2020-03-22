ABD'de 45 dakikada virüsü tespit edecek teste onay

ABD'nin en büyük eyaletlerinden New York'tan Kaliforniya'ya Illinois'den Florida'ya kadar tüm şehirlerde koronavirüs vakalarının artışı beraberinde daha fazla test ihtiyacını doğurdu.

Kişinin pozitif taşıyıcı olup olmadığını tespit etmek için kullanılan tipik testlerin sonucu yaklaşık 6 saat sürüyordu.

ABD Gıda ve İlaç İdaresi, testlerin yaklaşık 45 dakika içinde tamamlanmasına izin verecek yeni bir testi onayladı.

Kaliforniya merkezli medikal ürün şirketi Cepheid'in tıbbi ve teknoloji sorumlusu Dr. David Persing, yeni testle daha hızlı olgular elde etmeyi umduklarını söyledi.

ABD başta olmak üzere salgının yayıldığı tüm dünyada yaygın teste ihtiyaç var. Bu testlerin temin edilmesi sağlık kurumlarındaki baskıyı bir nebze hafifleteceği ön görülüyor.

48 saatte iki kat arttı

Daha fazla insan koronavirüs olarak bilinen COVID-19 taşıyıcı olması üzerine eyaletler ve büyük belediyeler sakinleri, virüs yayılımını önlemek için daha fazla test yapılması ve halkın mümkün olduğunca çok önlem alınması konusunda çağrıda bulunuldu.

ABD genelinde koronavirüs (Covid-19) sebebiyle 340 kişi hayatını kaybederken, virüsten tespit edilenlerin sayısı 48 saatte yaklaşık iki kat artarak 26 bin 747 kişiye ulaştı.

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