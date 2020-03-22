Dünya ABDde 45 dakikada virüsü tespit edecek teste onay
KORONAVİRÜS

ABD 45 dakikada koronavirüsü tespit edebilecek

ABD'de 45 dakikada virüsü tespit edecek teste onay

ABD Gıda ve İlaç İdaresi, testlerin yaklaşık 45 dakika içinde tamamlanmasına izin verecek yeni bir testi onayladı. Ülkede artan vaka sayısı beraberinde daha fazla test ihtiyacını doğurdu. Kullanılan tipik testlerle sonuca ulaşmak yaklaşık 6 saat sürüyordu. ABD'de virüs tespit edilenlerin sayısı 48 saatte yaklaşık iki kat artarak 26 bin 747 kişiye ulaştı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Diğer
Diğer

ABD'nin en büyük eyaletlerinden New York'tan Kaliforniya'ya Illinois'den Florida'ya kadar tüm şehirlerde koronavirüs vakalarının artışı beraberinde daha fazla test ihtiyacını doğurdu.

Kişinin pozitif taşıyıcı olup olmadığını tespit etmek için kullanılan tipik testlerin sonucu yaklaşık 6 saat sürüyordu.

ABD Gıda ve İlaç İdaresi, testlerin yaklaşık 45 dakika içinde tamamlanmasına izin verecek yeni bir testi onayladı.

Kaliforniya merkezli medikal ürün şirketi Cepheid'in tıbbi ve teknoloji sorumlusu Dr. David Persing, yeni testle daha hızlı olgular elde etmeyi umduklarını söyledi.

ABD başta olmak üzere salgının yayıldığı tüm dünyada yaygın teste ihtiyaç var. Bu testlerin temin edilmesi sağlık kurumlarındaki baskıyı bir nebze hafifleteceği ön görülüyor.

48 saatte iki kat arttı

Daha fazla insan koronavirüs olarak bilinen COVID-19 taşıyıcı olması üzerine eyaletler ve büyük belediyeler sakinleri, virüs yayılımını önlemek için daha fazla test yapılması ve halkın mümkün olduğunca çok önlem alınması konusunda çağrıda bulunuldu.

ABD genelinde koronavirüs (Covid-19) sebebiyle 340 kişi hayatını kaybederken, virüsten tespit edilenlerin sayısı 48 saatte yaklaşık iki kat artarak 26 bin 747 kişiye ulaştı.


ABD’de bilanço ağırlaşıyor: Koronavirüsten ölenlerin sayısı 340’a yükseldi
DÜNYA
ABD’de bilanço ağırlaşıyor: Koronavirüsten ölenlerin sayısı 340’a yükseldi

Dünyada koronavirüsün görülmediği tek kıta kaldı: Antarktika
DÜNYA
Dünyada koronavirüsün görülmediği tek kıta kaldı: Antarktika

Netanyahu: Koronavirüs nedeniyle İsrail'de on binlerce kişi ölebilir
DÜNYA
Netanyahu: Koronavirüs nedeniyle İsrail'de on binlerce kişi ölebilir
İlk kez açıklıyorum

İlk kez açıklıyorum

THY Yönetim Kurulu Başkanı Aycı tek tek duyurdu.
Yok artık dedirten görüntü

Yok artık dedirten görüntü

​'Evde Kal' çağrısına rağmen İstanbul'da sahillere akın sürüyor.
Ülkenin yarısı tehlikede

Ülkenin yarısı tehlikede

​Ukraynalı bilim adamları korkutan uyarıyı yaptı.
En kötüsü<br>henüz gelmedi

En kötüsü
henüz gelmedi

İspanya Başbakanı Sanchez'dan korkutan açıklama.
'Koronavirüs' sahtekarlığına soruşturma

'Koronavirüs' sahtekarlığına soruşturma

​En hassas dönemde dolandırıcılara aracılık ettiler.
Yarın başlıyor

Yarın başlıyor

​Kısa Çalışma Ödeneği başvuruları internetten yapılacak.
CHP'nin kanalı<br> Halk TV'de skandal

CHP'nin kanalı
Halk TV'de skandal

Virüs yaşlıları vuruyor, AK Parti'nin seçmeni zaten yaşlı.
Caddeler yıkandı

Caddeler yıkandı

​Giresun Belediyesi'nden kentte koronavirüs önlemi.
Bu nasıl kehanet

Bu nasıl kehanet

Rockefeller vakfının 10 yıl önceki virüs salgını raporu gerçek oldu.
Bilet fiyatlarını ucuzlatacak indirim

Bilet fiyatlarını ucuzlatacak indirim

Uygulama 1 Nisan'dan itibaren başlayacak.
Korona göçü

Korona göçü

​Hindistan'daki istasyonlarda izdiham yaşandı.
Sokağa<br>çıkmaları yasak

Sokağa
çıkmaları yasak

Sınırlandırmanın etkilediği 65 yaş üstü spor adamlarını derledik.
Litresi 7 bin lira

Litresi 7 bin lira

​Koronavirüs salgının ardından yok satıyor.
Korkunç<br>rakamı açıkladı

Korkunç
rakamı açıkladı

​Natenyahu: İsrail'de on binlerce kişi ölebilir
Skandala polis müdahale etti

Skandala polis müdahale etti

​Yasağa rağmen otogar dışında devam ettiler.
Kolonları patladı

Kolonları patladı

​11 katlı binada faciadan dönüldü.
THY'den bilet alamayacaklar

THY'den bilet alamayacaklar

Korona salgını nedeniyle ​65 yaş ve üstü yolcu taşınmayacak.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.