ABD'de 5 kişinin öldüğü saldırıya ilişkin ilk görüntüler

ABD’de polis çevirmesinde durdurulan silahlı saldırgan, önce polislere ateş açtı.

Ardından olay yerinden kamyonetle kaçan saldırgan, çevredeki insanlara ateş açtı. Saldırıda, 5 kişi öldü, 21 kişi ise yaralandı.

Olay sonrası bölgeye çok sayıda güvenlik personele sevk edildi.

Olay, ABD’nin Texas eyaletindeki Odessa kentinde meydana geldi. Teksas Kamu Güvenliği Bakanlığı polis ekipleri tarafından durdurulan kamyonette bulunan saldırgan, kamyonetten polislere ateş açtı. Polislerden birini yaralayan saldırgan, olay yerinden kamyonetle kaçarak çevrede bulunan insanlara ateş açmaya başladı. Silahlı saldırıda 5 kişi yaşamını yitirirken; 21 kişi ise yaralandı.

DÜNYA Teksas'ta silahlı saldırı

5 kişinin öldüğü saldırı sonrası ilk görüntüler

‘SALDIRGAN KULLANDIĞI ARACI DEĞİŞTİRDİ’

Daha sonra polis tarafından kovalanan saldırgan, kamyonetten inerek bir posta kamyonetine bindi. Daha sonra polis otomobillerinin kapattığı yola giriş yapan saldırgan, polis araçlarına çarparak durdu. Silahlarını çeken polis ekipleri, posta kamyonetine yaklaşarak saldırganı etkisiz hale getirdi.

5 kişinin öldüğü saldırı sonrası ilk görüntüler.

‘EL PASO’DAN 1 AY SONRA’

Odessa’da düzenlenen bu silahlı saldırı, 3 Ağustos 2019 sabahı Texas’ın El Paso kentindeki alışveriş merkezinde düzenlenen ve 22 kişinin ölümüne, 24 kişinin ise yaralanmasına neden olan saldırıdan 1 ay sonra gerçekleşti.

5 kişinin öldüğü saldırı sonrası ilk görüntüler.

5 kişinin öldüğü saldırı sonrası ilk görüntüler.

FOTOĞRAF 11 Olay, ABD’nin Texas eyaletindeki Odessa kentinde meydana geldi. Teksas Kamu Güvenliği Bakanlığı polis ekipleri tarafından durdurulan kamyonette bulunan saldırgan, kamyonetten polislere ateş açtı. Polislerden birini yaralayan saldırgan, olay yerinden kamyonetle kaçarak çevrede bulunan insanlara ateş açmaya başladı. Silahlı saldırıda 5 kişi yaşamını yitirirken; 21 kişi ise yaralandı. Daha sonra polis tarafından kovalanan saldırgan, kamyonetten inerek bir posta kamyonetine bindi. . Daha sonra polis otomobillerinin kapattığı yola giriş yapan saldırgan, polis araçlarına çarparak durdu. Silahlarını çeken polis ekipleri, posta kamyonetine yaklaşarak saldırganı etkisiz hale getirdi. Odessa’da düzenlenen bu silahlı saldırı, 3 Ağustos 2019 sabahı Texas’ın El Paso kentindeki alışveriş merkezinde düzenlenen ve 22 kişinin ölümüne, 24 kişinin ise yaralanmasına neden olan saldırıdan 1 ay sonra gerçekleşti. Saldırı sonrası ilk görüntüler ajanslara düştü... Saldırı sonrası ilk görüntüler ajanslara düştü... Saldırı sonrası ilk görüntüler ajanslara düştü... Saldırı sonrası ilk görüntüler ajanslara düştü... Saldırı sonrası ilk görüntüler ajanslara düştü... Saldırı sonrası ilk görüntüler ajanslara düştü... ABD’de silahlı saldırıdan ilk görüntüler ABD'de polis çevirmesinde durdurulan silahlı saldırgan, önce polislere ateş açtı. Ardından olay yerinden kamyonetle kaçan saldırgan, çevredeki insanlara ateş açtı. Saldırıda, 5 kişi öldü, 21 kişi ise yaralandı.

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