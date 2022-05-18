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ABD'de 50 yıl sonra UFO paneli: Onlar gerçek

Amerika Birleşik Devletleri'nde, Kongre İstihbarat Komitesi, 50 yıldan sonra ilk kez "tanımlanamayan uçan cisimleri" yani UFO'ları konuşmak için panel düzenledi.

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Haber Merkezi Diğer
ABDde 50 yıl sonra UFO paneli: Onlar gerçek
Foto: Arşiv.

İki üst düzey ABD savunma istihbarat yetkilisi, tanımlanamayan gök cisimlerine ilişkin Temsilciler Meclisi istihbarat alt komitesinin önüne çıktı.

  • ABD Donanma İstihbarat Direktörü Yardımcısı ve Tanımlanamayan Hava Olayları Görev Gücü Direktörü Scott Bray, 256'sı son bir yılda olmak üzere 400 ihbar aldıklarını söyledi.

Direktör Bray, gelen görüntülerden bazılarını açıklayabilirken bir çoğunu açıklayamadıklarını belirtti.

Scott Bray
Scott Bray

Bray, bu cisimlerden bazılarında çok silik de olsa radar izinin ve sensör kalıntısının görüldüğünü sözlerine ekledi.

''11 kez yakından geçme vakası var''

ABD araçlarının, söz konusu tanımlanmayan cisimlerle herhangi bir iletişime geçmeye çalışmadığını ve iletişim sinyali almadığını belirten Bray, "(Tanımlanmayan cisimlerle herhangi bir çarpışma olmadı ancak en az 11 kez yakından geçme vakası var" dedi.

  • Alt komite başkanı Andre Carson, UFO'ları ciddiye almanın önemini vurguladı. Potansiyel bir ulusal tehlike oluşturduklarını belirtti. Carson, "UFO'lar açıklanamıyor, bu doğru ama onlar gerçek" dedi.

Hava Kuvvetleri 1969'da bir UFO programını sonlandırdığından bu yana, konuyla ilgili açık bir kongre oturumu yapılmamıştı.

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