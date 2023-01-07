ABD'de 6 yaşındaki çocuk silahla öğretmenini vurdu

ABD'nin Virginia eyaleti Newport News kentindeki Richneck İlköğretim Okulu'nda 6 yaşında bir çocuk silahla öğretmenini vurdu.

30'lu yaşlarındaki kadın öğretmen hastaneye kaldırılırken yetkililer 6 yaşındaki çocuğun ise gözaltına alındığını aktardı. Açılan ateş sonucu herhangi bir öğrenci yaralanmadı.

Soruşturma başlatıldı

Polis düzenlediği basın toplantısında, ateş açmanın tesadüfi olmadığını, öğrencinin ateşli silahı nasıl bulduğunu ve ateş açmanın neden meydana geldiğini öğrenmek için soruşturma açıldığını bildirdi.

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