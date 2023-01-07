Dünya ABDde 6 yaşındaki çocuk silahla öğretmenini vurdu
AMERİKA

ABD'de 6 yaşındaki çocuk silahla öğretmenini vurdu

ABD'nin Virginia eyaletinde bir okulda 6 yaşında bir çocuk sınıf içerisinde silahla öğretmenini vurdu. Yaralı öğretmen hastaneye kaldırılırken çocuk gözaltına alındı.

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Haber Merkezi Diğer
ABDde 6 yaşındaki çocuk silahla öğretmenini vurdu
ABD/Virginia

ABD'nin Virginia eyaleti Newport News kentindeki Richneck İlköğretim Okulu'nda 6 yaşında bir çocuk silahla öğretmenini vurdu.

30'lu yaşlarındaki kadın öğretmen hastaneye kaldırılırken yetkililer 6 yaşındaki çocuğun ise gözaltına alındığını aktardı. Açılan ateş sonucu herhangi bir öğrenci yaralanmadı.

Soruşturma başlatıldı

Polis düzenlediği basın toplantısında, ateş açmanın tesadüfi olmadığını, öğrencinin ateşli silahı nasıl bulduğunu ve ateş açmanın neden meydana geldiğini öğrenmek için soruşturma açıldığını bildirdi.

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