ABD'de 72 sivil toplum kuruluşundan Biden'a mektup: İsrail'e karşı harekete geç

İsrail'in işgal altında tuttuğu Batı Şeria'nın Cenin kentine 3 Temmuz'da başlattığı ve yaklaşık 48 saat sürdürdüğü saldırılar, bölgede büyük yıkıma yol açtı.
ABD'de faaliyet gösteren 72 yerel ve ulusal sivil toplum örgütü, İsrailli yerleşimcilerin Filistinlilere yönelik saldırılarına karşı acil eylem çağrısı için Biden yönetimine mektup gönderdi.
ABD Başkanı Joe Biden ve Dışişleri Bakanı Antony Blinken'a hitaben yazılan mektupta, son iki haftadır işgal altındaki Batı Şeria'daki Filistin köylerine yerleşimciler tarafından şiddetli saldırılar gerçekleştirildiği belirtildi.
- Teksas Arap Amerikan Demokratları, Ramallah Filistin Amerikan Federasyonu ve Filistin Amerikan Örgütleri Ağı tarafından organize edilen mektuba imza verenlerin arasında bazı Yahudi ve Hristiyan sivil toplum kuruluşlarının bulunması da dikkati çekti.
İsrail'in işgal altında tuttuğu Batı Şeria'nın Cenin kentine 3 Temmuz'da başlattığı ve yaklaşık 48 saat sürdürdüğü saldırılar, bölgede büyük yıkıma yol açmıştı.
Saldırılarda 4'ü çocuk 12 Filistinli hayatını kaybetmiş, 20'si ağır olmak üzere yaklaşık 120 kişi yaralanmıştı.