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Dünya

ABD'de 72 sivil toplum kuruluşundan Biden'a mektup: İsrail'e karşı harekete geç

ABD'de faaliyet gösteren 72 yerel ve ulusal sivil toplum örgütü, İsrailli yerleşimcilerin Filistinlilere yönelik saldırılarına karşı acil eylem çağrısı için Biden yönetimine mektup gönderdi.

07:42 . 7/07/2023 Cuma
AA
İsrail'in işgal altında tuttuğu Batı Şeria'nın Cenin kentine 3 Temmuz'da başlattığı ve yaklaşık 48 saat sürdürdüğü saldırılar, bölgede büyük yıkıma yol açtı.

İsrail'in işgal altında tuttuğu Batı Şeria'nın Cenin kentine 3 Temmuz'da başlattığı ve yaklaşık 48 saat sürdürdüğü saldırılar, bölgede büyük yıkıma yol açtı.

ABD'de faaliyet gösteren 72 yerel ve ulusal sivil toplum örgütü, İsrailli yerleşimcilerin Filistinlilere yönelik saldırılarına karşı acil eylem çağrısı için Biden yönetimine mektup gönderdi.

ABD Başkanı Joe Biden ve Dışişleri Bakanı Antony Blinken'a hitaben yazılan mektupta, son iki haftadır işgal altındaki Batı Şeria'daki Filistin köylerine yerleşimciler tarafından şiddetli saldırılar gerçekleştirildiği belirtildi.

Mektupta,
"Aşağıda imzası bulunan 72 yerel ve ulusal kuruluş olarak bizler, İsrail ordusunun gözetiminde artan İsrail yerleşimci saldırılarına yanıt olarak acilen harekete geçmenizi talep ediyoruz"
çağrısı yapıldı.
İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde bulunan Cenin kentine düzenlediği baskın ve saldırıların da eleştirildiği mektupta,
"Yönetiminizi, İsrail'i sorumlu tutarak ve Leahy Yasası'nı uygulayarak kararlı adımlar atmaya, İsrail'e yapılan tek bir dolarlık ABD askeri yardımının Filistinli çocukların askeri olarak tutuklanması, Filistinlilerin evlerinin yıkılması ve Filistin topraklarının ilhakı gibi amaçlarla kullanılmamasını sağlamaya şiddetle davet ediyoruz"
denildi.
  • Teksas Arap Amerikan Demokratları, Ramallah Filistin Amerikan Federasyonu ve Filistin Amerikan Örgütleri Ağı tarafından organize edilen mektuba imza verenlerin arasında bazı Yahudi ve Hristiyan sivil toplum kuruluşlarının bulunması da dikkati çekti.

İsrail'in işgal altında tuttuğu Batı Şeria'nın Cenin kentine 3 Temmuz'da başlattığı ve yaklaşık 48 saat sürdürdüğü saldırılar, bölgede büyük yıkıma yol açmıştı.

Saldırılarda 4'ü çocuk 12 Filistinli hayatını kaybetmiş, 20'si ağır olmak üzere yaklaşık 120 kişi yaralanmıştı.


İşgalci İsrail Cenin Mülteci Kampı’ndan çekilmeye başladı
İşgalci İsrail Cenin Mülteci Kampı’ndan çekilmeye başladı

İsrail ordusu, 48 saattir kuşatma altında tuttuğu Cenin Mülteci Kampı’ndan çekilmeye başladı. İsrail ordu sözcülüğünden yapılan açıklamada, birliklerin işgal altındaki Batı Şeria’da bulunan Cenin Mülteci Kampı’ndan çekilmeye başladığı belirtildi. İsrail ordusuna ait çok sayıda zırhlı araçtan oluşan bir konvoyun Cenin Mülteci Kampı’ndan ayrıldığı görüldü. İsrail ordusu, 3 Temmuz Pazartesi gece saatlerinde Cenin kenti ile Cenin Mülteci Kampı'na baskın düzenlemiş ve bölgeyi kuşatma altına almıştı. İsrail güçlerinin havadan ve karadan yaklaşık 48 saat süren şiddetli saldırılarında, 4’ü çocuk, 11 Filistinli öldürülmüş, 20’si ağır olmak üzere yaklaşık 120 kişi yaralanmıştı.


#Cenin
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24 dakika önce
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