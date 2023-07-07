ABD'de 72 sivil toplum kuruluşundan Biden'a mektup: İsrail'e karşı harekete geç

Hem güvenlik mekanizması hem de yargı düzeni itibarıyla aşırı sağ ve yerleşimci siyasi unsurlar, Batı Şeria’daki işgale dair istediklerini yaptırma konusunda İsrail’i adeta esir almış durumda. Önceden marjinal sayılabilecek bu kesim, artık sokaktaki desteği ve aldığı oy oranından ötürü bir “meşruiyet” kaynağını gösterme lüksüne de sahip. İstediklerini alamamaları durumunda yalnız bir hükümetten çekilme değil, aynı zamanda potansiyel bir isyan hareketi başlatacak güce çoktan eriştiler.