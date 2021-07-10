Dünya ABDde alev hortumu görüntülendi
AMERİKA

ABD’de ‘alev hortumu’ görüntülendi

ABD Orman Hizmetleri, Kuzey Kaliforniya bölgesinde aşırı sıcaklıklar sebebiyle devam eden orman yangını söndürme çalışmaları sırasında, alevlerin arasından rüzgarla birlikte oluşan ‘alev hortumu’ yakından görüntüledi.

Haber Merkezi DHA
ABD’de ‘alev hortumu’ görüntülendi
ABD’de ‘alev hortumu’ görüntülendi.

ABD Orman Hizmetleri, Kuzey Kaliforniya bölgesinde aşırı sıcaklıklar sebebiyle devam eden orman yangını söndürme çalışmaları sırasında, alevlerin arasından rüzgarla birlikte oluşan ‘alev hortumu’ yakından görüntüledi.

ORMAN YANGINLARI 42 BİN KİLOMETREYE YAYILDI
ABD’de aşırı sıcaklar nedeniyle başlayan orman yangınlarında yaklaşık 42 bin kilometre kare alan yandı. Yetkililer, Kaliforniya eyaletinin çeşitli yerlerinde devam eden yangınların yüzde 70’inin kontrol altına alındığını açıkladı. Kuzey Kaliforniya bölgesinde başlayan orman yangınını söndürme çalışmaları sırasında şiddetli esen rüzgar sebebiyle alevlerin arasında hortum meydana geldi.

Hortum, ABD Orman Hizmetleri tarafından yakından görüntülendi. Yetkililer, Perşembe günü yaptığı açıklamada “Bu, itfaiyecilerin karşılaştığı aşırı yangın davranışı türüdür. Bu video, 29 Haziran Salı günü orman yangını sırasında Klamath Ulusal Orman Denetçisi Rachel Smith tarafından çekildi” dedi.

Kaliforniya'daki orman yangınlarının dumanları Kuzey Avrupa'ya ulaştı!
DÜNYA
Kaliforniya'daki orman yangınlarının dumanları Kuzey Avrupa'ya ulaştı!
Abone Ol Google News
Seri üretime geçiyor

Seri üretime geçiyor

​Savunma Sanayii Başkanı iki müjde birden verdi.
Servet doğurdu

Servet doğurdu

​Tek batında tanesi 5 bin lira olan 15 yavru dünyaya getirdi.
Müsilajsız Caddebostan Sahili havadan görüntülendi: Tertemiz

Nobel Barış Ödülü'nden iç savaşa

Nobel Barış Ödülü'nden iç savaşa

​Ülke tarihinin ilk Müslüman lideri Abiy Ahmet'in mücadelesi

​İstanbul'da 10 bin litre sahte içki ele geçirildi.

PKK'lı terörist eylem için geldiği Van'da yakalandı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.