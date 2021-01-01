Dünya ABDde aşı kuyruğu Saatlerce beklediler
AMERİKA

ABD’de aşı kuyruğu: Saatlerce beklediler

ABD’nin Florida kentinde koronavirüs aşısı olmak isteyenler, metrelerce kuyruk oluşturdu. Bazı yaşlılar ise portatif sandalyelerde saatlerce beklemek zorunda kaldı

Haber Merkezi DHA
ABD'de aşı kuyruğu
ABD'de aşı kuyruğu

ABD’nin Florida kentinde koronavirüs aşısı olmak isteyenler, metrelerce kuyruk oluşturdu. Bazı yaşlılar ise portatif sandalyelerde saatlerce beklemek zorunda kaldı.

SAATLERCE BEKLEDİLER

Florida'da koronavirüs aşısı olmak isteyenler, metrelerce kuyruk oluşturdu. Birçok yaşlı da aşılama merkezlerinin önünde portatif sandalyelerde saatlerce beklemek zorunda kaldı.

AŞILAMA KURALLARINA UYULMADI

ABD basını, ortaya çıkan görüntülünün sebebinin Florida Valisi Ron DeSantis’in, CDC’nin aşılama kurallarına uymayarak daha fazla yaş grubunun aşılanmasına izin vermesi olduğunu ifade etti.

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