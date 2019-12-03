ABD'de başkanlık seçimleri: Aday Kamala Harris havlu attı ABD'de Demokrat başkan aday adaylarından California Senatörü Kamala Harris yarışı bıraktığını açıkladı. Harris kararının gerekçesini duyurduğu açıklamasında, "Yarışa devam etmek için gereken finansal kaynağım yoktu. Milyarder olmadığım için kendi kampanyamı finanse edemem ve yarışı sürdürmek için fon toplamak her geçen gün daha da zorlaştı" dedi. Öte yandan Demokrat aday adaylarından şimdiye kadar 13 kişi başkanlık yarışından çekildi, 15 aday adayı ise seçim kampanyasına devam ediyor.

Haber Merkezi 03 Aralık 2019, 22:30 Son Güncelleme: 03 Aralık 2019, 22:52 AA