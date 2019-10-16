Dünya ABDde başkanlık yarışı kızışıyor
AMERİKA

ABD'de başkanlık yarışı kızışıyor

ABD'de 2020'de yapılacak başkanlık seçimleri öncesinde Demokrat aday adayları kozlarını CNN canlı yayınında paylaştı. Ağırlıklı olarak sağlık sigortası konusunun tartışıldığı canlı yayında, aday adaylarının ciddi şekilde ayrıştıkları gözlendi. Ayrıca Demokratlar, Trump'ın Suriyeli Kürtleri yüz üstü bırakmakla suçladı.

Haber Merkezi AA
Amerikan CNN kanalında başkanlık seçimi öncesinde kozlar paylaşıldı.
Amerikan CNN kanalında başkanlık seçimi öncesinde kozlar paylaşıldı.

ABD'de 2020'de yapılacak başkanlık seçimleri öncesinde Demokrat aday adayları kozlarını canlı yayında paylaşırken, sağlık sigortası ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye kararı en çok konuşulan iki konu oldu.

Amerikan CNN kanalında canlı yayınlanan ve Ohio kentinde gerçekleştirilen tartışmaya 12 Demokrat aday adayı katıldı.

Yarışta ismi öne çıkan eski Başkan Yardımcısı Joe Biden, Vermont Senatörü Bernie Sanders ve Massachusetts Senatörü Elizabeth Warren'ın yanı sıra diğer 9 aday adayı da birçok konuda görüşlerini paylaştı.

Ana tartışma konusu sağlık sigortası

Yaklaşık 3 saat süren tartışmada ağırlıklı olarak sağlık sigortası ve reformu konusundaki vaatler öne çıktı.

Son dönemde atak yapan Warren "herkes için sağlık sigortası" fikrini savunurken, rakipleri Warren'ın bu planı hayata geçirebilmek için gerekli bütçeyi temin etmesinin çok zor olduğu görüşünde birleşti.

Zenginler için "servet vergisi" getirmeyi öngören Warren ise sağlık sigortası planının orta gelirli kesimleri etkilemeden hayata geçirebileceğini savundu.

Biden, önceki Başkan Barack Obama döneminde uygulanan Obamacare'in bazı tadilatlarla yeniden hayata geçirilebileceğini ifade ederken, diğer adaylar bu planın çok eksiği olduğunu dile getirdi.

Aday adayları, kendi sağlık sigortası planlarının orta gelirli vatandaşlara minimum vergi yükü ile uygulanabileceği konusunda izleyicileri ikna etmeye çalıştı.

Trump'ın Suriye kararına sert eleştiriler

Tartışmanın dış politika ile ilgili bölümünde ise tüm Demokratlar net bir dille ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'nin kuzeydoğusundan çekilme kararını eleştirdi.

CNN moderatörünün Türkiye ile ilgili bir sorusuna yanıt veren Biden, "asıl sorunun Türkiye olduğunu" iddia etti ve Trump'ın "Kürtlerin katledilmesine izin verdiğini" ileri sürdü.

Suriye'de YPG/PKK'ya destek veren Obama'nın yardımcılığını yapan Biden'ın, Türkiye'nin YPG/PKK'yı temizleme operasyonuna tepki göstermesi dikkati çekti.

Daha önce Beşşar Esed rejimini öven açıklamalarıyla gündeme gelen bir diğer aday adayı Hawaii vekili Tulsi Gabbard ise "Trump'ın elinde Suriye'deki Kürtlerin kanı var" sözleriyle Trump'a yüklendi.

Warren ise "Orta Doğu'dan kesinlikle çıkmalıyız ancak bunu daha akıllıca bir şekilde yapmalıyız." sözleriyle Trump'ın kararının bir bölümüne katıldığını fakat yöntemin yanlış olduğunu belirtti.

Sanders ise Türkiye'nin artık ABD'nin müttefiki olmadığını savunarak, Trump'ın "Kürtleri yüz üstü bıraktığı" görüşünü dile getirdi.

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