Dünya ABDde benzin fiyatları can yakıyor Düşürmek için elimizden geleni yapacağız
AMERİKA

ABD'de benzin fiyatları can yakıyor: 'Düşürmek için elimizden geleni yapacağız'

Benzin fiyatlarının yüksek seyrettiği ABD'den petrol rezervleri konusunda dikkat çeken bir açıklama yapıldı. Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre "Benzin fiyatlarını düşürmek için elimizden geleni yapacağız." dedi.

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Haber Merkezi Diğer
ABDde benzin fiyatları can yakıyor: Düşürmek için elimizden geleni yapacağız
Karine Jean-Pierre

ABD'den petrol rezervleri konusunda açıklama yapıldı. Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, ABD'nin piyasaya günde 1 milyon varil petrol salma süresinin bu ay sona ereceğini söyledi.

Basın toplantısı düzenleyen Jean-Pierre, "Stratejik petrol rezervinden yeni petrol salımı düşünmüyoruz." ifadesini kullandı.

Benzin fiyatı açıklaması

Jean-Pierre, bu durumda ülkedeki benzin fiyatlarının tekrar yükseleceğinden endişe edip etmediklerinin sorulması üzerine ise "Benzin fiyatlarını düşürmek için elimizden geleni yapacağız." yanıtını verdi.

Piyasaya sürülmesine izin verilen petrol miktarı

ABD Başkanı Joe Biden, martta ülkenin stratejik petrol rezervinden 6 ay içinde günde 1 milyon varil, toplamda ise 180 milyon varilin üzerinde petrolün piyasaya sürülmesine izin vermişti.

Beyaz Saray, temmuz sonunda da ülke genelinde benzin fiyatlarını düşürmeye yardımcı olmak için stratejik petrol rezervinden ilave 20 milyon varil petrol satacağını duyurmuştu.

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