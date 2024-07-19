ABD'de Biden'a çağrı: Yarıştan çekil

Senatör Tester, basına yaptığı açıklamada, Biden'ın halka sağladığı hizmetleri ve ülkesine bağlılığını takdir ettiğini vurguladı ancak Biden'ın bir dönem daha seçilmemesi gerektiğini söyledi.





Başkan Biden ile daha önce Montana'da beraber çalıştıklarını aktaran Tester, bir hatasını gördüğünde ona karşı durmaktan korkmadığını kaydetti. Ülkede yapılan pek çok anket de Biden'ın, önemli eyaletlerde Trump'ın gerisinde kaldığını gösteriyor.





Kovid-19 teşhisinin ardından kendini izole eden Biden, üst düzey Demokrat, bağışçılar ve milletvekillerinden gelen çağrıların artmasına rağmen bu çağrılara kulak vereceğine dair açıklamada bulunmadı.





Biden'ın aday adaylığından çekilebileceği iddiası

Başkan Biden, yeniden aday adaylığı sürecindeki performansıyla eleştirilerin odağı haline gelirken Axios sitesindeki bir haberde, Biden'ın bu hafa sonu aday adaylığından çekilebileceği iddia edildi.





Haberde, parti içindeki artan baskıyla diğer Demokrat liderler ve yakın arkadaşlarının Biden'ı yarışmadan çekilmeye ikna edebileceğine işaret edildi.





Biden'a açıkça "yarıştan çekil" çağrısı yapan ilk Demokrat, Senatör Welch olmuştu

Demokrat Senatör Peter Welch, Washington Post (WP) gazetesi için kaleme aldığı yazıda, Biden'ın dönemin en iyi başkanlarından biri olduğunu belirterek, "Daha önce bizi Trump'tan kurtardı ve şimdi tekrar kurtarmak istiyor ama bunun için en uygun adayın kendisinin olup olmadığını tekrardan değerlendirmeli. Bence bu kişi o değil" değerlendirmesinde bulunmuştu.





Biden'ın canlı yayın tartışmasındaki performansının görmezden gelinemeyeceğini vurgulayan Welch, "Ülkenin iyiliği için Biden'ı başkanlık yarışından çekilmeye çağırıyorum" ifadesini kullanmıştı.



