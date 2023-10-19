|
Dünya

ABD'de Biden'a İsrail tepkisi: Dışişleri Bakanlığı'nda üst düzey bir yetkili istifa etti

ABD Dışişleri Bakanlığında bir genel müdür, ABD yönetiminin İsrail yanlısı tutumunu daha fazla destekleyemeyeceğini belirterek istifa ettiğini duyurdu.

07:01 . 19/10/2023 Perşembe
AA
Foto/arşiv

Foto/arşiv

ABD Dışişleri'nde "müttefikler ve ortaklara silah tedariki" biriminde genel müdür olarak görev yapan Josh Paul, istifa gerekçesini, profesyonel sosyal iş ağı LinkedIn'de yayımladığı mektupla açıkladı.


Mektuba göre Paul, söz konusu birimde görev yapmaya başladığında, bazı ahlaki ikilemlerle karşılaşacağının farkında olduğunu, "yarar zarardan fazla oldukça" tahammül etmeye devam etme kararı aldığını kaydetti.

Paul, 11 yıllık görev süresince ahlaki anlamda tavizler verdiğini ancak "İsrail'e ölümcül silah transferi"nin, sınırlarını aştığını belirtti.


"Hem işgal karşıtı olup hem işgali destekleyemeyiz" diyen Paul, İsrail'in ABD desteğiyle yürüttüğü politikanın hem İsrailliler hem de Filistinlilere büyük zarar verdiğini ifade etti.


Paul, "Gözü kapalı bir şekilde tek tarafı desteklemek, iki tarafa da fayda sağlamaz." değerlendirmesinde bulunarak ABD'nin geçmişteki hatalarını tekrarladığına işaret etti.

"Artık bunun bir parçası olmak istemiyorum." açıklamasında bulunan Paul, 11 yıllık görevinden istifa ettiğini duyurdu.



Terör devleti İsrail'in Gazze'deki vahşeti 12'inci gününde: Dünyanın gözü önünde soykırım işleniyor
Terör devleti İsrail'in Gazze'deki vahşeti 12'inci gününde: Dünyanın gözü önünde soykırım işleniyor

Bebek katili terör devleti İsrail'in Gazze'de uyguladığı soykırımda 11. gün geride kaldı. Gazze’ye düzenlenen saldırılarda sivil can kaybı her geçen saniye artıyor, Gazze’de yüz binlerce Filistinli hayatta kalma mücadelesi veriyor, Tel Aviv bir yandan da kara saldırısına hazırlanıyor. İsrail ablukasındaki Gazze bombaların hedefi olmaya devam ediyor. Dün içinde binlerce sivilin bulunduğu Gazze'deki Baptist Hastanesi (Al Ahli Arab Hastanesi) İsrail tarafından bombalandı. Dünyayı ayağa kaldıran vahşi saldırıda en az 1000 Gazzeli sivil hayatını kaybetti. ABD Başkanı Joe Biden’ın ise bugün İsrail’e gitmesi bekleniyor. Öte yandan yedi ABD'li milletvekili, "derhal ateşkes" veya "İsrail ve Gazze'deki sivillere yönelik tehditleri durduracak şekilde tüm düşmanlıkların geçici olarak durdurulması" çağrısında bulundu.


#ABD
#Dışişleri Bakanlığı
#Filistin
#Genel Müdür
#israil
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Milli yas ilan edilince okullar tatil olur mu?