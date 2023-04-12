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Dünya

ABD'de bir bankaya soygun girişimi

ABD'nin Virginia eyaletindeki bir banka şubesine soygun gerçekleştirildi. Bankaya giren soyguncu 5 kişiyi rehin aldı. Şüphelinin gözaltına alınmasıyla soygun girişimi önlendi. Ancak ülkede silahlanma tartışılmaya devam ediliyor.

10:15 . 12/04/2023 Çarşamba
AA
ABD'de banka soygunu girişimi

ABD'de banka soygunu girişimi

ABD'de Virginia eyaletinde bir banka şubesine soygun girişiminde bulunuldu.


Silahlı soyguncu Virginia’nın Arlington kentinde banka şubesinde biri banka yöneticisi olmak üzere 5 kişiyi rehin aldı.


Bankada barikat kurdu. Neyse ki korkulan olmadı, polis müzakere sonucu ikna ettiği şüpheliyi gözaltına aldı.


Silahlı saldırı anketinde çarpıcı sonuçlar


ABD'de silahlı şiddet olaylarına dair yapılan bir ankette ise çarpıcı veriler ortaya çıktı.


Kaiser Aile Vakfı tarafından yapılan ankete katılanların yüzde 54'ü, şahsen veya ailesinden birinin silahlı bir olaydan etkilendiğini söyledi.


Katılımcıların 5'te 1'i ise, aile üyelerinden birinin, silah nedeniyle öldüğünü belirtti.


Yine katılımcıların yüzde 41'i, silah bulunan bir evde yaşadığını ifade etti.


Katılımcıların etnik kökenine bakıldığında ise ailesinde silah kurbanı olanların oranı siyahilerde yüzde 34, Latinlerde yüzde 18, beyazlarda yüzde 17 ve diğer gruplarda da yüzde 31 olarak ankete yansıdı.







#ABD
#Virginia
#Soygun
27 dakika önce
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