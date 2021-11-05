Dünya ABDde bir ilke imza attılar
AMERİKA

ABD’de bir ilke imza attılar

ABD’de hafta içi yapılan yerel seçimlerde, iki Müslüman Arap, belediye başkanlığı görevine seçilerek bir ilke imza attılar.

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Dış Haberler Yeni Şafak
​ABD’de bir ilke imza attılar
Amir Galib-Abdullah Hammoud

ABD’de hafta içi yapılan yerel seçimlerde, iki Müslüman Arap, belediye başkanlığı görevine seçilerek bir ilke imza attılar. Michigan eyaletinin en büyük şehirlerinden Dearborn’da 31 yaşındaki Lübnan kökenli ABD vatandaşı Abdullah Hammoud, oyların yüzde 54,6’sını alarak belediye başkanlığı görevine geldi.

Nüfusunun yüzde 47’si Arap kökenli Amerikalılardan oluşan şehirde böylece ilk kez bir Arap kökenli isim başkanlık görevini yürütme hakkı kazandı. Yine Michigan eyaletinin Hamtramck kentinde de oyların yüzde 68’inin alan Yemen kökenli Amir Galib, belediye başkanı seçildi. Galib, 100 yıl sonra bu görevi yürütecek ilk Polonya kökenli olmayan başkan ünvanını da elde etti.

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