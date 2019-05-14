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Dünya ABDde bulunan Diyanet Camii kundaklandı
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AMERİKA

ABD'de bulunan Diyanet Camii kundaklandı

ABD’nin Connecticut eyaletine bağlı New Haven şehrinde bulunan Diyanet Camisi’nin kundaklanmasına Mevlüt Çavuşoğlu sert tepki gösterdi. Ramazan ayından gerçekleşen saldırının dünyada artan İslam düşmanlığının yeni bir örneği olduğunu ifade eden Çavuşoğlu, “Bu alçak saldırıyı yapanlar bir an önce bulunup cezalandırılmalı” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İnşaası devam eden Diyanet Camii'nin kundaklanmasıyla ilgili ABD'li yetkililer tarafından soruşturma başlatıldı.
İnşaası devam eden Diyanet Camii'nin kundaklanmasıyla ilgili ABD'li yetkililer tarafından soruşturma başlatıldı.

ABD'nin Connecticut eyaletinin ikinci büyük şehri olan New Haven'da bulunan ve inşaatı devam eden Diyanet Camii kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce kundaklandı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "ABD'nin New Haven şehrinde Diyanet Camisi'nin ramazan ayında kundaklanması, dünyada artan İslam düşmanlığının yeni örneği." değerlendirmesinde bulundu.

Ekipler olay yerine sevk edildi.

"Artan İslam düşmanlığının yeni örneği"

Bakan Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "ABD’nin New Haven şehrinde Diyanet Camisi'nin ramazan ayında kundaklanması, dünyada artan İslam düşmanlığının yeni örneği. Tek tesellimiz can kaybının olmaması. Bu alçak saldırıyı yapanlar bir an önce bulunup cezalandırılmalı. İslam karşıtlığı ve ırkçılıkla topyekun mücadele etmeliyiz." ifadelerini kullandı.

Diyanet Camii

Connecticut Valisi Lamont: Sorumlular hesap verecek

Connecticut Valisi Ned Lamont ise konuyla ilgili Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “İbadet yerine yapılan saldırı dehşet verici ve iğrenç. Ne devletimizde ne de milletimizde bu saldırının yeri yoktur. Soruşturmalar devam edecek ve sorumlular hesap verecek” ifadelerini kullandı.

Almanya'da camiye İslamofobik saldırı
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