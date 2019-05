ABD'de bulunan Diyanet Camii kundaklandı

ABD'nin Connecticut eyaletinin ikinci büyük şehri olan New Haven'da bulunan ve inşaatı devam eden Diyanet Camii kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce kundaklandı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "ABD'nin New Haven şehrinde Diyanet Camisi'nin ramazan ayında kundaklanması, dünyada artan İslam düşmanlığının yeni örneği." değerlendirmesinde bulundu.

Ekipler olay yerine sevk edildi.

"Artan İslam düşmanlığının yeni örneği"

#ABD’nin #NewHaven şehrinde Diyanet Camiinin Ramazan ayında kundaklanması dünyada artan #İslamdüşmanlığı’nın yeni örneği. Tek tesellimiz can kaybının olmaması. Bu alçak saldırıyı yapanlar biran önce bulunup cezalandırılmalı.İslam karşıtlığı&ırkçılıkla topyekun mücadele etmeliyiz. — Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) 13 Mayıs 2019

Bakan Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "ABD’nin New Haven şehrinde Diyanet Camisi'nin ramazan ayında kundaklanması, dünyada artan İslam düşmanlığının yeni örneği. Tek tesellimiz can kaybının olmaması. Bu alçak saldırıyı yapanlar bir an önce bulunup cezalandırılmalı. İslam karşıtlığı ve ırkçılıkla topyekun mücadele etmeliyiz." ifadelerini kullandı.

Diyanet Camii

Connecticut Valisi Lamont: Sorumlular hesap verecek

A hate-fueled attack on a religious institution – any religion – is disgusting and appalling. There is no place for it in our state or our nation. We will work w/ our local counterparts in #NewHaven to assist in the investigation and ensure those responsible are held accountable.

Connecticut Valisi Ned Lamont ise konuyla ilgili Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “İbadet yerine yapılan saldırı dehşet verici ve iğrenç. Ne devletimizde ne de milletimizde bu saldırının yeri yoktur. Soruşturmalar devam edecek ve sorumlular hesap verecek” ifadelerini kullandı.