ABD'de bütçe ve personel sayısı düşürülen VOA'dan Trump yönetimine dava

Voice of America çalışanları ve bazı medya örgütleri, basın kuruluşunun Trump yönetimi tarafından hedef alınmasına ilişkin açıklama yaptı.

ABD yönetiminin söz konusu kararını "hukuka aykırı" olduğu gerekçesiyle dava ettiklerini bildiren çalışanlar, bu karardan geri dönülmesini talep etti. Dava dosyasında, "Dünyanın çoğu yerinde önemli bir tarafsız haber kaynağı yok oldu." ifadesi kullanıldı.

Trump, bütçe ve personel azaltma kararı almıştı