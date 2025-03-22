ABD'de bütçe ve personel sayısı düşürülen VOA'dan Trump yönetimine dava

ABD Başkanı Donald Trump'ın imzaladığı kararnamenin ardından bütçe ve personel sayısı düşürülen "Amerika'nın Sesi" (Voice of America-VOA) çalışanları, kararı "hukuka aykırı" bularak dava açtı.
Voice of America çalışanları ve bazı medya örgütleri, basın kuruluşunun Trump yönetimi tarafından hedef alınmasına ilişkin açıklama yaptı.
ABD yönetiminin söz konusu kararını "hukuka aykırı" olduğu gerekçesiyle dava ettiklerini bildiren çalışanlar, bu karardan geri dönülmesini talep etti. Dava dosyasında, "Dünyanın çoğu yerinde önemli bir tarafsız haber kaynağı yok oldu." ifadesi kullanıldı.
Trump, bütçe ve personel azaltma kararı almıştı
ABD Başkanı Trump, başta VOA olmak üzere ABD hükümeti tarafından finanse edilen bazı medya kuruluşlarında bütçenin ve personel sayısının düşürülmesi kararını vermişti. Buna göre, ajansa bağlı medya kuruluşlarının bütçelerinde kesintiye gidileceği ve personel sayısının azaltılacağı belirtilmişti. Ardından VOA'da çalışan gazetecilerin idari izne çıkarıldığı belirtilmişti.