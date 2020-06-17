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Dünya ABDde çarpıcı araştırma Amerikalılar son yarım yüzyılın en mutsuz zamanlarını yaşıyor, halk 11 Eylül döneminden daha kötü bir depresyona girdi
AMERİKA

ABD'de çarpıcı araştırma: Amerikalılar son yarım yüzyılın en mutsuz zamanlarını yaşıyor, halk 11 Eylül döneminden daha kötü bir depresyona girdi

ABD'de yapılan anketlere göre, Amerikalılar son yarım yüzyılın en mutsuz zamanlarını yaşıyor. Halk 11 Eylül döneminde olduğundan çok daha depresif...Chicago Üniversitesi tarafından yapılan ankete göre koronavirüs krizi ve George Floyd protestoları ile çalkalanan ABD'de halk 1927 yılından bu yana en mutsuz günlerini yaşıyor. Chicago Üniversitesi tarafından yapılan anket ve araştırmalara göre ABD'lilerin yalnızca %14'ü mutlu. Ankete göre ayrıca ulusal gurur seviyesi de son yılların en düşük seviyesinde.

Zeynep Gül Yeni Şafak
ABD'liler en mutsuz zamanlarını yaşıyor.
ABD'liler en mutsuz zamanlarını yaşıyor.

Koronavirüs krizi ve George Floyd protestoları ile dünya gündemini meşgul eden ABD'de halk son yarım yüzyıldaki en mutsuz günlerini yaşıyor.

Koronavirüs vaka ve ölüm sayısında dünyada ilk sırada gelen ABD'de 2 hafta önce George Floyd'un öldürülmesiyle ırkçılık krizi tekrar gündeme geldi.

Business İnsider'ın haberine göre ABD'de yapılan anketler halkın en mutsuz dönemden geçtiğini ve ulusal gurur seviyesinin (ABD tarihi boyunca) en düşük seviyede olduğunu gösteriyor.

İşsizlik ve izolasyon arttı

Anket sonuçlarına göre 116 binden fazla kişinin öldüğü ABD'de koronavirüs sebebiyle milyonlarca insan işsiz kaldı. Karantina ve sosyal mesafe ise birçok ABD'liyi izole hissettirdi.

1972'den bu yana en yüksek oran

Chicago Üniversitesi tarafından yapılan anket ve araştırmalara göre ABD'lilerin yalnızca %14'ü mutlu. Bu oran diğer yıllara göre (2018'de %31 ) %17'lik bir düşüşü ifade ediyor. Üniversitenin verilerine göre en 1972'den itibaren ilk kez bu oran %14'ü buldu.

Ankete göre ABD'lilerin çoğu 11 eylül saldırılarının olduğu dönemden daha çok depresif hissediyor. Ankete göre ayrıca ulusal gurur seviyesi de son yılların en düşük seviyesinde

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