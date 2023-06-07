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Dünya

ABD’de çok gizli UFO operasyonu

Amerikalı eski istihbarat yetkilisi David Charles Grush (36), ABD’nin elinde insan yapımı olmayan düşen UFO’lardan parçalar olduğunu ve bu parçaları bir araya getirmek için çok gizli operasyonlar yürüttüğünü öne sürdü.

12:25 . 7/06/2023 Çarşamba
Diğer
David Charles Grush.

David Charles Grush.

İddiaya göre ABD, düşen UFO parçalarından yola çıkarak yeni silahlar üretmeyi deniyor. Teknoloji üzerine yayın yapan Debrief sitesine konuşan Grush, silahlanma yarışı çerçevesinde bu bulguların uzun yıllardır ABD Kongresi’nden gizli tutulduğunu iddia etti.

Daha önce ABD’nin farklı istihbarat kurumlarında görev alan ve 2019/21 döneminde Tanımlanamayan Hava Olayları Görev Gücü’nde çalışan Grush, iddia ettiği operasyonların ayrıntılarını Kongre’ye ve İstihbarat Topluluğu Genel Müfettişine teslim etti. Ayrıca Savunma Bakanlığı aleyhine de şikâyette bulunan Grush, ihbarı nedeniyle dışlandığını öne sürüyor.

David Charles Grush.

David Charles Grush bu görüntüyü paylaştı.

#ABD
#UFO
#Hava Olayları Görev Gücü
7 dakika önce
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