Dünya ABDde çöken binada can kaybı 90a yükseldi
AMERİKA

ABD'de çöken binada can kaybı 90'a yükseldi

ABD'ye bağlı Florida eyaletinde geçtiğimiz ay çöken 12 katlı binanın enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor. Enkaz altından bugüne kadar 90 kişinin cesedi çıkarıldı. Yetkililer, kurbanlardan 71'inin kimliğinin belirlendiğini kayıp 31 kişiye ise hala ulaşılamadığını duyurdu.

Haber Merkezi İHA
ABDde çöken binada can kaybı 90a yükseldi
Florida'da çöken bina

Florida eyaletine bağlı Miami Beach’in kuzeyindeki Surfside’da 24 Haziran’da 12 katlı binanın kısmen çökmesinin ardından yürütülen arama ve enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor.

Can kaybı 90 oldu

Miami-Dade Belediye Başkanı Daniella Levine Cava yaptığı açıklamada, binanın kısmen çökmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 90’a yükseldiğini belirterek, enkaz kaldırma çalışmalarını devam ettiğini aktardı.

31 kişi hala kayıp

Cava, kurbanlardan 71’inin kimliğinin belirlendiğini ve yakınlarına haber verildiğini ifade ederek, 31 kişiden ise hala haber alınmadığını açıkladı.

Öte yandan 8 Temmuz'da arama-kurtarma çalışmaları 14’üncü gününde canlı insan bulma ihtimalinin olmaması nedeniyle sona erdirilmişti.

Miami'de binanın çökmesi üzerinden 4 gün geçti: 150 kişi hala göçük altında
FOTOĞRAF 6
Title
Miami Beach şehir yönetiminden yapılan açıklamada, enkaz altından çıkarılan bir yaralının hastanede hayatını kaybettiği ve ölü sayısının 9'a yükseldiği belirtildi.
Title
Binanın çökmesi üzerinden 4 gün geçti ancak 150 kişi hala kayıp.
Title
Miami-Dade İlçe Belediye Başkanı Daniella Levine Cava da çöken binada ölen 9 kişiden 4'ünün kimliklerinin tespit edildiğini belirtti.
Title
24 Haziran gecesi bir kısmı çöken binanın enkazının hala altında olduğu düşünülen 150 kişiye ulaşılmaya çalışıldığı kaydedildi.
Title
Title
Miami'de binanın çökmesi üzerinden 4 gün geçti: 150 kişi hala göçük altında
ABD'nin Florida eyaletinin Miami Dade kentinde 12 katlı binanın kısmen çökmesi sonucu yaşamını yitirenlerin sayısı 9'a yükselirken bölgede olağanüstü hal ilan edildi.

ABD bunu konuşuyor: Miami'deki enkazdan 6 gündür 149 kişi çıkarılamadı
DÜNYA
ABD bunu konuşuyor: Miami'deki enkazdan 6 gündür 149 kişi çıkarılamadı

Florida’da çöken bina tamamen yıkılmıştı: Can kaybı 28’e yükseldi
DÜNYA
Florida’da çöken bina tamamen yıkılmıştı: Can kaybı 28’e yükseldi

Florida’da çöken binada can kaybı artıyor: Ölen kişi sayısı 46'ya yükseldi
DÜNYA
Florida’da çöken binada can kaybı artıyor: Ölen kişi sayısı 46'ya yükseldi
Abone Ol Google News
Kilosu bin lira

Kilosu bin lira

​Sadece özel izinle üretimi yapılıyor.
Avrupa birincisi

Avrupa birincisi

​DHMİ 'uçuş trafiği yönetiminde' rakiplerini geride bıraktı.
İsrail medyasından Filistin ile barışma iddiası: Mahmud Abbas ABD yönetimi ile görüşecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Srebrenitsa mesajı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.