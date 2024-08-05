ABD'de Debby Kasırgası paniği: Acil durum ilan edildi

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde yaklaşık bir haftadır süren orman yangınlarıyla mücadele ediliyor. Yangın, 1416 kilometre kare alana yayıldı ve eyalet tarihindeki en büyük 7'nci yangın konumuna ulaştı. Alevlerin en kısa sürede söndürülmesi için 2 bin 500 personel çalışma yürütüyor.