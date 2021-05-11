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Dünya ABDde Demokrat Partiden İsraile Filistin tepkisi İğrenç ve kabul edilemez
AMERİKA

ABD'de Demokrat Parti'den İsrail'e Filistin tepkisi: İğrenç ve kabul edilemez

ABD'de iktidardaki Demokrat Partili siyasetçiler, ABD Başkanı Joe Biden'ın aksine, işgal altındaki Doğu Kudüs ve Gazze'de İsrail güçlerinin yol açtığı şiddet olaylarına tepki gösterdi. Afro-Amerikalı Temsilciler Meclisi üyesi Bush, "Zulme uğramak nedir bilirim" dedi. Massachusetts Senatörü Elizabeth Warren da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Filistinlilerin Doğu Kudüs'ten zorla tahliye edilmesini "iğrenç ve kabul edilemez" şeklinde niteleyerek, "ABD, İsrail hükümetine tahliyelerin yasa dışı olduğunu ve derhal durdurulması gerektiğini açıkça söylemeli." ifadesini kullandı.

Haber Merkezi AA
ABDde Demokrat Partiden İsraile Filistin tepkisi: İğrenç ve kabul edilemez
Arşiv

ABD'de iktidardaki Demokrat Partide İsrail'in Filistin politikasına tepkiler artıyor. The Hill internet sitesinin haberine göre, hem sol hem de merkezi siyasi eğilimleriyle bilinen siyasetçiler, hafta sonundan bu yana sosyal medya hesaplarında İsrail'in şiddet eylemlerini kınayan mesajlar yayımladı. Joe Biden'ın başkan seçildiği son seçimde, Demokrat Partinin aday adayları arasında yer alan Vermont Senatörü Bernie Sanders, yaptığı açıklamada, İsrail'in Doğu Kudüs'teki zorunlu göçü durdurması ve ABD'nin bu konuda sesini yükseltmesi gerektiğini vurguladı.

Hükümete çağrı

Bir diğer aday adayı, Massachusetts Senatörü Elizabeth Warren da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Filistinlilerin Doğu Kudüs'ten zorla tahliye edilmesini "iğrenç ve kabul edilemez" şeklinde niteleyerek "ABD, İsrail hükümetine tahliyelerin yasa dışı olduğunu ve derhal durdurulması gerektiğini açıkça söylemeli." ifadesini kullandı.

  • Partinin sol eğilimi önde gelen siyasetçilerinden, Temsilciler Meclisi üyesi Alexandria Ocasio-Cortez de İsrail'in aileleri şiddet kullanarak tahliye etmesini kınayarak Filistinlilere dayanışma mesajı verdi.

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"Kendi insanlığını savunduğun için zulme uğramak nedir bilirim"

Öte yandan bazı siyasetçiler, Filistinlerin uğradıkları muamele ile siyahilerin ABD'de ve Güney Afrika'da maruz kaldığı ayrımcılık arasındaki benzerliklere dikkati çekti. Afro-Amerikalı Temsilciler Meclisi üyesi Cori Bush, Twitter hesabında yaptığı paylaşımda, "Kendi insanlığını savunduğun için zulme uğramak nedir bilirim. Filistinli kardeşlerimizin mücadelesini güçlü şekilde destekliyorum." ifadelerine yer verdi.

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İşgalci İsrail çocukları hedef aldı
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"İsrail, Filistinlilere karşı apartheid sistemi uyguluyor"

Filistin kökenli Temsilciler Meclisi Üyesi Rashida Tlaib de MSNBC televizyonuna yaptığı açıklamada, İsrail'in Filistinlilere yönelik baskılarını Güney Afrika'da 1990'lı yıllara kadar uygulanan ırk ayrımcılığına dayalı apartheid rejimine benzetti. Babaannesinin halen İsrail işgali altındaki Batı Şeria'da yaşadığını belirten Tlaib, "İsrail, Filistinlilere karşı apartheid sistemi uyguluyor. ABD'li vergi mükelleflerinin parası insan haklarını ihlal etmek için kullanılmamalı." değerlendirmesinde bulundu.

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İşgalci İsrail polisi AA muhabirini canlı yayında vurdu
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Kudüs ve Gazze'deki olaylar

İşgal altındaki Doğu Kudüs, Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşayan Filistinlilere zorunlu göç tehdidi nedeniyle gergin günlere sahne oluyor. İsrail polisinin Mescid-i Aksa'daki saldırıları da kutsal kentteki gerilimi tırmandırıyor. İsrail polisi, 7 Mayıs'ta yatsı namazı sırasında Mescid-i Aksa'yı basarak cemaate plastik mermi ve ses bombalarıyla müdahale etmişti. Bölgede tansiyonu artıran saldırıda 205 Filistinli yaralanmıştı.

  • İsrail polisi, dün sabah da fanatik Yahudilerin baskınını önlemek için Mescid-i Aksa'da nöbet tutan Filistinlilere göz yaşartıcı gaz, plastik mermi ve ses bombalarıyla saldırmış, olayda 331 kişi yaralanmıştı. Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırısında ise 25 Filistinlinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

İsrail Konsolosluğu önünde toplanan taksicilerden protesto
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İsrail güvenlik güçlerinin Kudüs'teki Şeyh Cerrah ve Mescid-i Aksa'da Filistinlilere yönelik saldırılarının ardından İstanbul'daki protestolar dün geceden bu yana sürüyor.
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Dün gece Levent'te bulunan İsrail Konsolosluğu'ndaki protestoların ardından, bugün Esenyurt'tan gelen bir grup taksici konsolosluk önünde eylem yaptı.
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'Kahrolsun İsrail', pankartları taşıyan taksiciler, kornalar ve bayraklarla slogan attı.
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Polisin geniş güvenlik önlemleri aldığı eylemin ardından gelen grup olaysız dağıldı.
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İsrail Konsolosluğu önünde toplanan taksicilerden protesto
İsrail'in Doğu Kudüs'teki Filistinlilere yönelik saldırıları bir grup taksici tarafından İsrail Konsolosluğu önünde protesto edildi.

İsrail vahşeti bitmiyor: Bu kez de El Halil’de Filistinlilere saldırdılar
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İsrail güçlerinin şiddeti artmaya devam ederken Kudüs ve Gazze’de yükselen tansyon El Halil kentine de sıçradı.
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El Halil kentinde dün teravih namazının ardından Filistinliler, İsrail’in Gazze’ye yönelik hava saldırıları ve İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa’ya sürekli düzenlediği saldırıları protesto etti.
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El Halil halkı, İsrail güçlerinin Ramazan ayının başlangıcından bu yana Filistinlileri çeşitli saldırılarla hedef aldığını vurgulayarak Şeyh Cerrah Mahallesi’ndeki Filistinli ailelerin evlerinden tahliye edilmemesi ve Filistinlere yönelik şiddetin durdurulmasını talep etti.
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Sokaklardan ayrılmak istemeyen Filistinliler “İsrail İşgaline hayır” sloganları attı. Eyleme katılanların, Türk bayrakları taşıması dikkat çekti.
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İsrail güçleri, El Halil’de Filistinlileri dağıtmak plastik mermi, göz yaşartıcı gaz ve ses bombası kullandı.
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İsrail güçlerinin müdahalesi sonucu 28 Filistinli yaralandı. Yaralılar, El Halil’deki hastanelerde tedavi altına alınırken sağlık ekipleri 4 Filistinli gencin plastik mermiden ağır yaralandığı söyledi.
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İsrail vahşeti bitmiyor: Bu kez de El Halil’de Filistinlilere saldırdılar
Batı Şeria'nın El Halil kentinde yaşayanların İsrail saldırılarını protesto ettiği gösteriye saldırı düzenlendi. İsrail güçlerinin sert müdahalesi sonucu 28 Filistinli yaralandı.
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