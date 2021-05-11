ABD'de Demokrat Parti'den İsrail'e Filistin tepkisi: İğrenç ve kabul edilemez

ABD'de iktidardaki Demokrat Partide İsrail'in Filistin politikasına tepkiler artıyor. The Hill internet sitesinin haberine göre, hem sol hem de merkezi siyasi eğilimleriyle bilinen siyasetçiler, hafta sonundan bu yana sosyal medya hesaplarında İsrail'in şiddet eylemlerini kınayan mesajlar yayımladı. Joe Biden'ın başkan seçildiği son seçimde, Demokrat Partinin aday adayları arasında yer alan Vermont Senatörü Bernie Sanders, yaptığı açıklamada, İsrail'in Doğu Kudüs'teki zorunlu göçü durdurması ve ABD'nin bu konuda sesini yükseltmesi gerektiğini vurguladı.

Hükümete çağrı

Bir diğer aday adayı, Massachusetts Senatörü Elizabeth Warren da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Filistinlilerin Doğu Kudüs'ten zorla tahliye edilmesini "iğrenç ve kabul edilemez" şeklinde niteleyerek "ABD, İsrail hükümetine tahliyelerin yasa dışı olduğunu ve derhal durdurulması gerektiğini açıkça söylemeli." ifadesini kullandı.

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Partinin sol eğilimi önde gelen siyasetçilerinden, Temsilciler Meclisi üyesi Alexandria Ocasio-Cortez de İsrail'in aileleri şiddet kullanarak tahliye etmesini kınayarak Filistinlilere dayanışma mesajı verdi.

"Kendi insanlığını savunduğun için zulme uğramak nedir bilirim"

Öte yandan bazı siyasetçiler, Filistinlerin uğradıkları muamele ile siyahilerin ABD'de ve Güney Afrika'da maruz kaldığı ayrımcılık arasındaki benzerliklere dikkati çekti. Afro-Amerikalı Temsilciler Meclisi üyesi Cori Bush, Twitter hesabında yaptığı paylaşımda, "Kendi insanlığını savunduğun için zulme uğramak nedir bilirim. Filistinli kardeşlerimizin mücadelesini güçlü şekilde destekliyorum." ifadelerine yer verdi.

OYNAT 00:26 İşgalci İsrail çocukları hedef aldı İşgalci İsrail güçleri, Mescid-i Aksa'ya gerçekleştirdiği saldırının ardından savaş uçaklarıyla hedef gözetmeksizin masum Filistinlileri hedef almayı sürdürüyor. Gazze'nin El Rimal Mahallesi'ndeki bir apartmana atılan bombanın ardından yaralı olarak kurtulan kadınlar ve çocuklar gözyaşlarına boğuldu. Çocukların toz toprak içinde kaldığı korku dolu anları kameralara yansıdı.







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"İsrail, Filistinlilere karşı apartheid sistemi uyguluyor"

Filistin kökenli Temsilciler Meclisi Üyesi Rashida Tlaib de MSNBC televizyonuna yaptığı açıklamada, İsrail'in Filistinlilere yönelik baskılarını Güney Afrika'da 1990'lı yıllara kadar uygulanan ırk ayrımcılığına dayalı apartheid rejimine benzetti. Babaannesinin halen İsrail işgali altındaki Batı Şeria'da yaşadığını belirten Tlaib, "İsrail, Filistinlilere karşı apartheid sistemi uyguluyor. ABD'li vergi mükelleflerinin parası insan haklarını ihlal etmek için kullanılmamalı." değerlendirmesinde bulundu.

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OYNAT 00:30 Mescid-i Aksa'ya girmek isteyen Siyonist Yahudilerin 'saldırıya uğradık' oyunu: Üstlerindeki giysileri yırttılar İşgalci İsrail Mescid-i Aksa'da terör saldırılarına devam ediyor. İşgalci güçlerin dün gece savaş uçaklarıyla Gazze'ye düzenlediği hava saldırılarında 24 Filistinli şehit olurken Mescid-i Aksa'ya girmek isteyen bir grup Siyonist Yahudi, kendilerini Filistinli Müslümanlar tarafından saldırıya uğradıkları görüntüsü vermek için üstlerindeki giysileri yırtarken böyle görüntülendiler. BiP'te paylaş

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Kudüs ve Gazze'deki olaylar

İşgal altındaki Doğu Kudüs, Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşayan Filistinlilere zorunlu göç tehdidi nedeniyle gergin günlere sahne oluyor. İsrail polisinin Mescid-i Aksa'daki saldırıları da kutsal kentteki gerilimi tırmandırıyor. İsrail polisi, 7 Mayıs'ta yatsı namazı sırasında Mescid-i Aksa'yı basarak cemaate plastik mermi ve ses bombalarıyla müdahale etmişti. Bölgede tansiyonu artıran saldırıda 205 Filistinli yaralanmıştı.

İsrail polisi, dün sabah da fanatik Yahudilerin baskınını önlemek için Mescid-i Aksa'da nöbet tutan Filistinlilere göz yaşartıcı gaz, plastik mermi ve ses bombalarıyla saldırmış, olayda 331 kişi yaralanmıştı. Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırısında ise 25 Filistinlinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

FOTOĞRAF 7 İsrail güvenlik güçlerinin Kudüs'teki Şeyh Cerrah ve Mescid-i Aksa'da Filistinlilere yönelik saldırılarının ardından İstanbul'daki protestolar dün geceden bu yana sürüyor. Dün gece Levent'te bulunan İsrail Konsolosluğu'ndaki protestoların ardından, bugün Esenyurt'tan gelen bir grup taksici konsolosluk önünde eylem yaptı. 'Kahrolsun İsrail', pankartları taşıyan taksiciler, kornalar ve bayraklarla slogan attı. Polisin geniş güvenlik önlemleri aldığı eylemin ardından gelen grup olaysız dağıldı. İsrail Konsolosluğu önünde toplanan taksicilerden protesto İsrail'in Doğu Kudüs'teki Filistinlilere yönelik saldırıları bir grup taksici tarafından İsrail Konsolosluğu önünde protesto edildi. BiP'te paylaş

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