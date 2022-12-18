Dünya ABDde dikkat çeken kampanya Silahını getirene 500 dolar
AMERİKA

ABD'de dikkat çeken kampanya: Silahını getirene 500 dolar

ABD'nin New York eyaletinde, silahsızlanmayı özendirmek amacıyla başlatılan kampanyada silahını yetkililere teslim edenlere 500 dolara kadar ödeme yapıldı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
ABDde dikkat çeken kampanya: Silahını getirene 500 dolar
Foto/arşiv

Brooklyn Bölge Savcısı Eric Gonzales ve New York Polis Teşkilatının (NYPD) desteklediği kampanyada, ateşli silahını teslim eden herkese, silahın türüne göre 50 ila 500 dolar ödeniyor.

Gonzales, kampanyaya ilişkin "Sokaklardan silahları toplamak ortak bir sorumluluktur ve silahları geri alma etkinliği, mahallelerimizdeki silahlı şiddeti azaltmaya yönelik kapsamlı stratejinin bir parçasıdır." açıklamasında bulundu.

Kampanyanın başarıya ulaşmasını umduğunu belirten Gonzales, "Evinde ateşli silah bulunduran herkesi bu fırsattan yararlanmaya ve önemli miktarda para kazanmaya davet ediyorum." ifadesini kullandı.

NYPD Komiseri Keechant Sewell ise "Şehrimizde silahlı şiddeti azaltmanın en etkili yolu, sokaklarımızdaki silah sayısını azaltmaktır." dedi.

Silahını getiren herkese, kimlik ve soru sorulmaksızın 50, 150 ve 500 dolarlık hediye kartları takdim edildi.

Silahını teslim eden ilk 25 kişiye, ilanda belirtildiği gibi iPad tablet bilgisayar hediye edildi.

Kuzey Kore'den iki balistik füze denemesi daha
DÜNYA
Kuzey Kore'den iki balistik füze denemesi daha
Oda Başkanıdenetime çıktı

Oda Başkanı
denetime çıktı

​Taksicilerin en fazla ceza yediği yere gitti.
Katarda dev final

Katar'da dev final

​Dünya futbolunun en büyüğü bugün belli olacak.
Asgari ücret ve EYTde son durum

'EYT'de teknik çalışmalar son aşamada. Asgari ücrette salı günü uzlaşı sağlanacağına inanıyorum.'

​Diplomatik kaynaklar: Libya ile Mısır bir an önce diyalog süreci başlatmalı.

​Avara kasnak gibi toplanıp dağılıyorlar.
İşte Trabzonspor'un borcu

İşte Trabzonspor'un borcu

Bordo-mavili kulübün genel kurul toplantısında açıklandı.

800 saat sürdü: Görenler şaştı kaldı.

​Turan ordusunun temeli atıldı.

​Karadeniz'de yaşanan bolluk balıkçıları sevindirdi.

​İmamoğlu'na altılı masadan veto.

Sokaklar dolup taştı uzun kuyruklar oluştu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.