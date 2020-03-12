ABD’de ezana üçüncü izin

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lABD’de Türk toplumunun da yoğun yaşadığı New Jersey eyaleti (NJ) Paterson şehrinde artık hoparlörden ezan okunabilecek. Paterson Belediye Meclisi’nde bir süredir oylama için bekleyen ezanın sesli okunabilmesine yönelik düzenleme oylama ile yasalaştı. Buna göre artık şehirdeki cami ve mescitlerde hoparlör kullanılarak ezan okunabilecek. Uygulama, sabah 06.00 ila gece 22.00 saatleri arasında geçerli olacak.

5 KİŞİ EVET DEDİ

lBelirlenen ses limitlerini geçmeyecek olan uygulamada ezan süresi 5 dakikadan fazla olmayacak. Tasarıyı meclis gündemine taşıyan meclis üyesi Shahin Khalique, “Allah’a şükrediyorum. Bu, Müslümanların zaferi değil Paterson şehrinin zaferidir’’ dedi. Oylamada evet oyu kullanan 5 kişiden biri olan Paterson Belediyesi Meclis Başkanı Maritza Davila da bundan gurur duyduğunu belirtti.

Michigan öncülük etmişti

lABD tarihinde ilk defa 2004 yılında Michigan eyaleti Hamtramck şehrinde ezan sesi yerel yönetimin kararı ile serbestleştirilmiş ve yine aynı eyalette, Müslümanların çoğunluğu oluşturduğu tek ABD kenti olan Dearborn’da da aynı uygulama başlamıştı.