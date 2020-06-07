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Dünya ABDde gazete editörüne istifa getiren manşet Binalar da önemli
AMERİKA

ABD'de gazete editörüne istifa getiren manşet: 'Binalar da önemli'

The Philadelphia Inquirer gazetesi, atılan manşetin "çok büyük bir hata" olduğunu kabul ederek özür diledi.

Haber Merkezi AA
ABD'de &quot;Binalar da Önemli&quot; manşeti atan gazetenin editörü istifa etti.
ABD'de "Binalar da Önemli" manşeti atan gazetenin editörü istifa etti.

ABD'nin Philadelphia kentinde polis şiddeti sonucu siyahi Amerikalı George Floyd'un hayatını kaybetmesiyle başlayan protesto, kundaklama ve yağmalamaların ardından ''Binala da Önemli'' manşeti atan yerel gazetenin editörü tepkiler üzerine istifa etti.

  • ABD basınında yer alan haberlere göre, The Philadelphia Inquirer gazetesi, protestolar sırasında ''iş yerlerinin zarar gördüğü'' gerekçesiyle ''Binala da Önemli'' manşeti atan editör Stan Wischnowski'nin istifa ettiğini açıkladı.

Gazete, atılan manşetin ''çok büyük bir hata'' olduğunu kabul ederek özür diledi. Gazetenin manşetine, çalışanları da tepki göstermiş ve kınamıştı.

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ABD'de George Floyd'un ölümüyle başlayan protestolar devam ediyor. George Floyd'un ölümü ne yazık ki ne ilk ne de son. George Floyd'dan önce ABD'de birçok siyahi vatandaş suçsuz oldukları halde polis tarafından şiddet kullanılarak öldürüldü.

Ne olmuştu?

46 yaşındaki George Floyd'un geçen hafta pazartesi günü dolandırıcılık şüphesiyle Minneapolis’te polisler tarafından gözaltına alınırken bir polisin uzun süre ensesine diziyle basması sonucu hayatını kaybetmesi, ülkede siyahilere yönelik polis şiddeti ve ırkçılık tartışmalarını tekrar alevlendirmişti.

Protestolar, olayların başladığı Minneapolis'ten ülke genelinde pek çok kente sıçramış, birçok eyalette ulusal muhafızlar görevlendirilmişti.

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