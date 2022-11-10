ABD’de geçen ay ölen aday seçimi kazandı

ABD'de önceki gün düzenlenen ara seçimlerin Pennsylvania ayağında ilginç bir durum yaşandı.

Uzun süredir Pennsylvania Temsilciler Meclisi üyesi olan Demokrat Partili Tony DeLuca, seçimi açık ara farkla kazandı ama bir sorun vardı. Yüzde 85 gibi ezici bir oy olan DeLuca, 9 Ekim'de lenfoma nedeniyle 85 yaşında hayatını kaybetmişti.

Ölümünden sonra Demokrat Parti eyaletteki adaylarını değiştiremediği için DeLuca'nın ismi yarışta yer aldı ve rakibi Queonia “Zarah” Livingston'ı açık ara farkla geçti. Pennsylvania'daki Demokrat temsilciler, ölümüne karşın DeLuca'ya verilen desteğin kendilerini gururlandırdığını belirtti.

Eyalette Temsilciler Meclisi için önümüzdeki günlerde yeni bir özel oylama yapılacak.

REKLAM

Daha önce de ABD'de bazı adaylar öldükten sonra seçimi kazanmıştı. 2018'de Cumhuriyetçi Dennis Hof, ölümünden bir ay sonra Nevada'da Senato'ya seçilmişti.

DÜNYA ABD medyası: Seçim sonuçları Cumhuriyetçiler ve Trump için kötü