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Dünya ABDde George Floyd eylemcileri ile polis şefi el ele diz çöktü
AMERİKA

ABD’de George Floyd eylemcileri ile polis şefi el ele diz çöktü

ABD’de 25 Mayıs’ta, Floyd’un polis şiddeti nedeniyle ölmesinin ardından ülke çapında başlayan eylemlerde, New York Polis Departmanı'nın Şefi Monahan, Floyd protestocularıyla dayanışma içinde el ele tutuşarak diz çöktü.

Haber Merkezi DHA
New York Polis Departmanı'nın Şefi Monahan, protestocularla el ele tutuşarak diz çöktü.
New York Polis Departmanı'nın Şefi Monahan, protestocularla el ele tutuşarak diz çöktü.

Amerika Birleşik Devletleri’nde siyahi vatandaş George Floyd’un hayatını kaybetmesinin ardından protestolar artarak devam ediyor. Polis şiddetinin damga vurduğu protestolar ülke geneline yayılırken, bazı bölgelerden gelen dayanışma görüntüleri gündem oldu. New York Polis Departmanı (NYPD) Şefi Terence Monahan, George Floyd protestocularıyla Manhattan'daki Washington Square Park’ın dışındaki göstericiler ile dayanışma içinde el ele tutuşarak diz çöktü.

"HEPİMİZ MİNNESOTA'DAKİ OLAYIN YANLIŞ OLDUĞUNU BİLİYORUZ"

Yüzlerce göstericiden oluşan kalabalığa hitap eden polis şefi Monahan, “ Arkadaşlar, bu protestonun sona ermesi gerekiyor. Hepimiz Minnesota'nın yanlış olduğunu biliyoruz” dedi. Monahan daha sonra, Cuma gecesinden beri protestocularla birçok kez çatışan memurlarını işaret ederek, “Burada, Minnesota'nın haklı olduğunu düşünen bir polis memuru yok. Kavga edemeyiz. Burada yaşamak zorundayız. Burası bizim evimiz” dedikten hemen sonra, Washington Square Park’ın dışındaki göstericilerle el ele tutuşarak diz çöktü.

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