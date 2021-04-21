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Dünya ABDde George Floyd kararı Polis suçlu bulundu
AMERİKA

ABD'de George Floyd kararı: Polis suçlu bulundu

ABD'nin Minnesota eyaletinde, George Floyd'un gözaltına alınması sırasında dizini ensesine basarak ölümüne sebep olan eski polis memuru Derek Chauvin, üç suçun tamamından suçlu bulundu.

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ABDde George Floyd kararı: Polis suçlu bulundu
George Floyd'un öldürüldüğü an.

Siyahi Amerikalı 46 yaşındaki George Floyd, 25 Mayıs 2020'de dolandırıcılık şüphesiyle Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde gözaltına alındığı sırada, 44 yaşındaki polis memuru Derek Chauvin'in 9 dakika 29 saniye boyunca diziyle boynuna bastırması nedeniyle dakikalarca "nefes alamıyorum" diye yalvarmıştı.

Floyd olay yerine gelen acil sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiş, olayla ilgili görüntüler sosyal medyada büyük tepki toplamıştı.

Görüntüler, ülkede siyahilere yönelik polis şiddeti tartışmalarını alevlendirmiş ve protestolar, olayların başladığı Minneapolis'ten ülke geneline sıçramıştı.

Floyd’un ölümüne neden olmakla suçlanan Chauvin, olaydan 4 gün sonra gözaltına alınmış, hakkında cinayet ve adam öldürme suçuyla dava açılarak tutuklanmıştı.

Chauvin, 29 Mayıs 2020'den beri tutuklu bulunduğu Oak Park Heights'teki hapishaneden 10 Temmuz 2020'de, kefalet bedeli olan 1 milyon doların "Allegheny Casualty Company" adlı kuruluş tarafından garanti edilmesinin ardından serbest bırakılmıştı.

Floyd'un ölümünde kusurlu bulunan diğer 3 polis memuru da daha önce 750 bin dolar tutarındaki kefalet bedelini ödemeleri üzerine tutuksuz yargılanmak üzere salıverilmişti.

Karar açıklandı: Polis üç suçun tamamından suçlu bulundu

Floyd'un öldürülmesiyle ilgili davada eski polis Derek Chauvin, hakkındaki 3 suçlamanın tamamından suçlu bulundu.

Yargıç Peter Cahill tarafından okunan jürinin kararında Chauvin, kendisine yöneltilen 2 ve 3. dereceden cinayet ile 2. dereceden adam öldürme suçlamalarının tümünden hüküm giydi.

Kararın okunmasının ardından Chauvin'in hakkında kefalet kaldırıldı ve tutuklanarak cezaevine konuldu.

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ABD'nin Minnesota kentinde Goerge Floyd gözaltına alınırken yaşamını yitirmişti. Dünyada ırkçı protestolara neden olan olayın basına yansıyan yeni polis kamerası görüntüleri, yaşanan dehşeti gözler önüne serdi. Görüntülerde, olay yerinde bulunan vatandaşlar Floyd'un tepki vermediği, nabzının kontrol edilmesi gerektiğini belirtiyor. Polisin ise öfkeli kalabalığı uzaklaştırmaya çalıştığı görülüyor.
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