Dünya ABDde George Floydun ailesine 27 milyon dolar tazminat ödenecek
AMERİKA

ABD'de George Floyd'un ailesine 27 milyon dolar tazminat ödenecek

ABD'nin Minnesota eyaletinde, gözaltına alınması sırasında hayatını kaybeden siyahi George Floyd'un ölümüne sebep olan 4 polis memuru aleyhinde açılan davada, Floyd'un ailesine 27 milyon dolar tazminat ödenmesi kararı çıktı. Taahhüt edilen rakam bugüne kadarki en büyük mahkeme öncesi anlaşma bedeli olduğunu söyleyen Floyd'un aile avukatı Crump, tazminat kararının, "siyahi hayatların önemli olduğuna ve beyaz olmayan insanlara karşı polis zulmünün sona ermesi gerektiğine dair güçlü bir mesaj" olduğunu belirtti.

Haber Merkezi AA
ABD'de George Floyd'un ailesine 27 milyon dolar tazminat ödenecek.
ABD'de George Floyd'un ailesine 27 milyon dolar tazminat ödenecek.

ABD'nin Minnesota eyaletinde, gözaltına alınması sırasında hayatını kaybeden siyahi George Floyd'un ölümüne sebep olan 4 polis memuru aleyhinde açılan davada, Floyd'un ailesine 27 milyon dolar tazminat ödenmesine karar verildi.

Minneapolis Belediye Meclisi, 25 Mayıs 2020'de, polisin hatalı gözaltı tekniği sebebiyle ölümüne neden olduğu George Floyd'un ailesine, 27 milyon dolar tazminat ödenmesine ilişkin kararı onayladığını açıkladı.

Floyd'un aile avukatı Ben Crump kararla ilgili, "George Floyd'un dünya çapında milyonlarca insanın şahit olduğu korkunç ölümü, adalet ve değişim için derin ve yadsınamaz bir talebi ortaya çıkardı. Taahhüt edilen rakam bugüne kadarki en büyük mahkeme öncesi anlaşma bedelidir." ifadesini kullandı.

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George Floyd ilk kurban değil: ABD'de polis işkencesi yıllardır sürüyor
ABD'de George Floyd'un ölümüyle başlayan protestolar devam ediyor. George Floyd'un ölümü ne yazık ki ne ilk ne de son. George Floyd'dan önce ABD'de birçok siyahi vatandaş suçsuz oldukları halde polis tarafından şiddet kullanılarak öldürüldü.

Crump, tazminat kararının, "siyahi hayatların önemli olduğuna ve beyaz olmayan insanlara karşı polis zulmünün sona ermesi gerektiğine dair güçlü bir mesaj" olduğunu belirtti.

Aile karardan memnun

Floyd'un ailesi de tazminat kararından memnuniyetlerini dile getirirken, 27 milyon dolarlık tazminat parasının 500 bin dolarının, olayın yaşandığı ticari bölgenin geliştirilmesi için kullanılacağını kaydetti.

Eylül 2020'de, Minneapolis Şehir Meclisi, Floyd'un ölümüyle sonuçlanan tutuklamanın gerçekleştiği sokağın isminin "George Floyd Meydanı" olarak değiştirilmesi için oy birliğiyle karar almıştı.

George Floyd'un öldürüldüğü Minneapolis'teki polis departmanı kapatılacak
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George Floyd'un öldürüldüğü Minneapolis'teki polis departmanı kapatılacak
  • George Floyd'un ölümü
  • Siyahi Amerikalı 46 yaşındaki Floyd, 25 Mayıs 2020'de dolandırıcılık şüphesiyle Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde gözaltına alındığı sırada, 44 yaşındaki polis memuru Derek Chauvin'in yaklaşık 9 dakika boyunca diziyle boynuna bastırması nedeniyle dakikalarca "nefes alamıyorum" diye yalvarmıştı.
  • Floyd olay yerine gelen acil sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiş, olayla ilgili görüntüler sosyal medyada büyük tepki toplamıştı.
  • Görüntüler, ülkede siyahilere yönelik polis şiddeti tartışmalarını alevlendirmiş ve protestolar, olayların başladığı Minneapolis'ten ülke geneline sıçramıştı.
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