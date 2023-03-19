ABD'de gökyüzünde gizemli ışıklar görüldü

Gökyüzünde görünen gizemli ışıkları kayda alan Jaime Hernandez, arkadaşları ile beraberdi ve arkadaşa grubundan bazıları ışıkları fark etti. Hernandez hızla çekime başladı ve yaklaşık 40 saniye sürdüğünü dile getirdi.





Hernandez, "Esas olarak şoktaydık, ancak buna tanık olmamıza şaşırdık. Hiçbirimiz böyle bir şey görmemiştik" ifadelerini kullandı.









Harvard-Smithsonian Astrofizik Merkezi'nde bir gökbilimci olan Jonathan McDowell verdiği bir röportajda, ışık çizgilerinin yanan uzay enkazından gelen parçalar olduğuna %99,9 oranında emin olduğunu söyledi.





Associated Press'e göre McDowell, yanan enkaz parçalarının "gökyüzünde muhteşem bir ışık gösterisi" yarattığını söyledi. Enkazın yaklaşık 40 mil yüksekliğinde olduğunu ve saatte binlerce mil hızla gittiğini tahmin etti.







