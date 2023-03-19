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Dünya

ABD'de gökyüzünde gizemli ışıklar görüldü

ABD'nin batısında bulunan Kaliforniya eyaletinin Sacramento bölgesinde gökyüzünde gizemli ışıklar görüldü. Çizgileri andıran ışıkların sosyal medyada paylaşılması ile beraber olay kısa sürede büyük bir merak haline geldi.

12:37 . 19/03/2023 Pazar
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ABD'de gökyüzünde gizemli ışık

ABD'de gökyüzünde gizemli ışık

Gökyüzünde görünen gizemli ışıkları kayda alan Jaime Hernandez, arkadaşları ile beraberdi ve arkadaşa grubundan bazıları ışıkları fark etti. Hernandez hızla çekime başladı ve yaklaşık 40 saniye sürdüğünü dile getirdi.


Hernandez, "Esas olarak şoktaydık, ancak buna tanık olmamıza şaşırdık. Hiçbirimiz böyle bir şey görmemiştik" ifadelerini kullandı.



Harvard-Smithsonian Astrofizik Merkezi'nde bir gökbilimci olan Jonathan McDowell verdiği bir röportajda, ışık çizgilerinin yanan uzay enkazından gelen parçalar olduğuna %99,9 oranında emin olduğunu söyledi.


Associated Press'e göre McDowell, yanan enkaz parçalarının "gökyüzünde muhteşem bir ışık gösterisi" yarattığını söyledi. Enkazın yaklaşık 40 mil yüksekliğinde olduğunu ve saatte binlerce mil hızla gittiğini tahmin etti.



#ABD
#esrarengiz ışık
#uzay enkazı
41 dakika önce
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