Dünya ABDde hastaneye silahlı saldırı 2 ölü
AMERİKA

ABD'de hastaneye silahlı saldırı: 2 ölü

ABD’nin Teksas eyaletine bağlı Dallas kentinde bir hastanedeki silahlı saldırıda 2 kişi öldü, yaralanan saldırgan yakalandı. Dallas polisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, şehir merkezindeki hastaneye gelen saldırgan, 2 çalışanı silahla vurarak öldürdü. Hastane polisinin müdahalesiyle saldırgan yaralı yakalandı.

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Haber Merkezi Diğer
ABDde hastaneye silahlı saldırı: 2 ölü
ABD silahlı saldırı

ABD’nin Teksas eyaletine bağlı Dallas kentinde bir hastanedeki silahlı saldırıda 2 kişi öldü, yaralanan saldırgan yakalandı.

Dallas polisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, şehir merkezindeki hastaneye gelen saldırgan, 2 çalışanı silahla vurarak öldürdü. Hastane polisinin müdahalesiyle saldırgan yaralı yakalandı.

Nestor Hernandez adındaki 30 yaşındaki saldırganın, durumunun iyi olduğu bildirilirken, hastaneye hırsızlık amacıyla girmiş olabileceği değerlendiriliyor.

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FOTOĞRAF 11
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ABD’nin Illinois eyaletinde yer alan Highland Park’taki Bağımsızlık Günü kutlamaları kana bulandı.
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Etkinliğin başlamasından yaklaşık 10 dakika sonra çok sayıda silah sesinin duyulması ile bölgede bulunanlar panikle kaçmaya başladı.
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Silah seslerinin ardından bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yerel basın, en az 3 kişinin silahla vurulduğunu ifade ederken, görgü tanıkları ise en az 20 el silah sesi duyduklarını iddia etti.
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Highland Park Belediye Başkanı Nancy Rotering, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Highland Park’taki Bağımsızlık Günü kutlamalarının iptal edildiğini duyurarak, “Highland Park polisi, Highland Park şehir merkezindeki bir olaya müdahale ediyor. Festival iptal edildi. Lütfen şehir merkezinden uzak durun” dedi.
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ABD'de silahlı saldırı: 5 kişi hayatını kaybetti 24 kişi ağır yaralı
ABD'nin Illinois eyaletindeki Highland Park'ta Bağımsızlık Günü kutlamaları sırasında düzenlenen silahlı saldırıda 5 kişinin hayatını kaybettiği, 24 kişinin de ağır yaralandığı bildirildi.
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