ABD'de hastaneye silahlı saldırı: 2 ölü

ABD Başkanı Joe Biden bu kez de boşlukla konuştu

ABD Başkanı Joe Biden'ın tuhaf hareketleri yine dikkat çekti. Pensilvanya'da Fern Hollow Köprüsü'nün açılışında konuşan Biden, törenden sonra arkasına döndü ve boşlukla sohbet etti. Daha sonra yönünü şaşıran Joe Biden sahneden inmesi gereken yeri zor buldu.