ABD'de iki evi okyanus yuttu

Bölgede ayrıca şiddetli rüzgarlar da yapılara zarar verebiliyor.

Outer Banks bölgesindeki evler dün çökerek denize düştü. Evlerden birinin çöküşü görüntülendi. Kuzey Karolina kıyıları, dar ve alçak bariyer adalarından meydana geliyor. Outer Banks'teki bariyer adalarında dalgaları savuşturmak için kum torbaları kullanılıyor.

Adaları yapay yollarla yerine tutmak da üzerindeki yapıları dalgalara karşı daha savunmasız hale getiriyor. Bölgede ayrıca şiddetli rüzgarlar da yapılara zarar verebiliyor.





Yetkililer, evlerden birinin sabah erken saatlerde, kameraya yansıyanınsa öğleden sonra yıkıldığını bildirdi.

Independent Türkçe'deki habere göre ikinci evin yıkılışına şahit olan fotoğrafçı Don Bowers, yapının çöküp Atlantik Okyanusu'nda parçalanmasının 4 dakika sürdüğünü belirtti. Yıkılan evlerin içinde kimde olmazken, olayda herhangi bir can kaybı da yaşanmadı.

Doğu Kuzey Karolina Milli Parkları'ndan David Hallac, bölgede çöken evlerin sayısının ileride artabileceğini söyledi.

ABD Ulusal Hava Durumu Servisi yarına kadar sel tehlikesinin sürdüğünü ve dalgaların boyunun 4,5 metreye ulaşabileceğini bildirdi.