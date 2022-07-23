Dünya ABDde ilk kez çocuklarda maymun çiçeği virüsü görüldü
AMERİKA

ABD'de ilk kez çocuklarda maymun çiçeği virüsü görüldü

Maymun çiçeği virüsü dünya genelinde yayılmaya devam ederken ABD'de ilk kez çocuklarda bu virüse rastlandı. Maymun çiçeği virüsü ülkede şu ana kadar en az 8'i kadın 2 bin 800'den fazla kişide görüldü.

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Haber Merkezi AA
ABDde ilk kez çocuklarda maymun çiçeği virüsü görüldü
ABD'de ilk kez çocuklarda maymun çiçeği virüsü görüldü

ABD Hastalığı Önleme ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamada, vakalardan birinin California'da diğerinin de Washington'da olduğu bildirildi.

Çocukların sağlık durumun iyi olduğunu belirten yetkililer, çocukların nasıl enfekte olduğunun araştırıldığını söyledi.

ABD'de maymun çiçeği virüsü şu ana kadar en az 8'i kadın 2 bin 800'den fazla kişide görüldü.

Maymun çiçeği virüsü

Endemik bir virüsün neden olduğu nadir hastalıklardan biri olarak bilinen maymun çiçeği, Kongo ve Batı Afrika türü olmak üzere ikiye ayrılıyor.

Genellikle hayvandan insana ve nadiren insandan insana yakın temasla bulaşan virüs, vücutta yüksek ateş ve kaşıntılı kabarcıklara yol açabiliyor.

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