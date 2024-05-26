|
Dünya

ABD'de inek etinde kuş gribi izleri tespit edildi

ABD Tarım Bakanlığı, ‘tüketime uygun olmayan' süt ineklerinde yürüttüğü test sonucunda ‘bir ineğin etindeki dokuda kuş gribi partikülleri' bulunduğunu duyurdu. Enfekte olmuş ineklerin etlerinin gıda arzına girmediğinin altı çizildi.

14:37 - 26/05/2024 Pazar
DHA
Foto: DHA.
Foto: DHA.

ABD'de daha önce bazı ineklerin sütünde kuş gribi (H5N1) tespit edilmiş ve bu ineklerin çiğ sütünü tüketen bazı kedilerin öldüğü açıklanmıştı.


ABD Tarım Bakanlığı (USDA) dün yaptığı açıklamada tüketime uygun olmadığı belirlenen 96 süt ineği üzerinde test yaptıklarını belirterek “22 Mayıs 2024 tarihinde bir inekten alınan kas dahil doku örneklerinde viral partiküller tespit edilmiştir. Bugüne kadar 95 inekten alınan numuneler, viral partiküller açısından negatif çıkmıştır. Bu süt sığırlarından elde edilen hiçbir et gıda arzına girmemiştir” dedi.


ABD'de 25 Mart'ta bir süt ineğinde kuş gribi testinin pozitif çıktığını açıklanmış devam eden süt ineği salgınıyla bağlantılı olarak iki ABD'li çiftlik işçisinin testlerinin de pozitif çıktığı belirtilmişti. Kuş gribi testi pozitif çıkan Teksas'taki ilk mandırada yaşayan kedilerin yarısından fazlası, enfekte ineklerden çiğ süt içtikten sonra ölmüştü.

#ABD
#Kuş Gribi
#İnek
1 gün önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Galatasaray şampiyonluk kutlaması ve kupa töreni nerede, ne zaman, saat kaçta canlı yayınlanacak? Süper Lig şampiyonluk kutlaması Galatasaray kupa töreni canlı izleme linki