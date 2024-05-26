ABD'de inek etinde kuş gribi izleri tespit edildi

ABD'de daha önce bazı ineklerin sütünde kuş gribi (H5N1) tespit edilmiş ve bu ineklerin çiğ sütünü tüketen bazı kedilerin öldüğü açıklanmıştı.





ABD Tarım Bakanlığı (USDA) dün yaptığı açıklamada tüketime uygun olmadığı belirlenen 96 süt ineği üzerinde test yaptıklarını belirterek “22 Mayıs 2024 tarihinde bir inekten alınan kas dahil doku örneklerinde viral partiküller tespit edilmiştir. Bugüne kadar 95 inekten alınan numuneler, viral partiküller açısından negatif çıkmıştır. Bu süt sığırlarından elde edilen hiçbir et gıda arzına girmemiştir” dedi.



