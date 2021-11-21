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AMERİKA

ABD'de ırkçı katile beraat: Kara adalet

Geçtiğimiz yıl ABD’de polisin siyah Jacob Blake’i vurmasıyla başlayan gösterilerde, ateş açarak iki kişiyi öldüren 18 yaşındaki Kyle Rittenhouse, serbest kaldı. ABD başkanı Biden, binlerce kişiyi sokağa döken kararı savunarak, “Jüri kararının yanındayım. Çıkan karara uymak zorundayız” dedi.

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Dış Haberler Yeni Şafak
ABDde ırkçı katile beraat: Kara adalet
Kyle Rittenhouse

Son dönemde aldığı kararlarla ırkçı olmakla eleştirilen Amerikan yargısından bir skandal daha. ABD’nin Wisconsin eyaletinde bulunan Kenosha kentinde 2020’de polisin siyahi Jacob Blake’i vurmasıyla başlayan gösterilerde, iki protestocuyu öldürüp birini yaralayan Kyle Rittenhouse’un davasına bakan jüriden beraat kararı çıktı. Jüri, oy birliğiyle Rittenhouse’u karşı karşıya olduğu beş suçlamanın tamamından suçsuz bularak, ülkeyi kutuplaştıran tartışmalı bir davayı sonlandırdı. Siyahiler karara büyük tepki gösterirken, ABD Başkanı Joe Biden jürinin kararını desteklediğini açıkladı.

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İŞLETMELERİ KORUMAK İÇİNMİŞ

  • Mahkeme süresince savcılar, Rittenhouse’u “bela aramak ve kasıtlı suç işlemek için” Kenosha’ya gitmekle suçlarken, avukatları 18 yaşındaki müvekkillerinin, küçük işletmeleri yağmalamaktan korumak için olay yerinde bulunduğunu savundu. Karar, davayı yakından takip eden Amerikan medyasının gündeminde geniş yer tuttu. Olay yerinde çekilen bir videoda, sonradan Rittenhouse’un, yarı otomatik tüfeğiyle caddenin ortasından göstericilere ateş açtığı görülmüştü.

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BIswDEN KARARI DESTEKLEDİ

Rutin sağlık kontrollerinden sonra basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Biden, Rittenhouse’un beraat etmesine ilişkin, “Jüri kararının yanındayım. Jüri sistemimiz çalışıyor ve çıkan karara uymak zorundayız” ifadesini kullandı. Öte yandan göstericiler, karar sonrası Kenosha Mahkemesi dışında toplandı ve kararı protesto etti. Alınan karar sosyal medyada da çok büyük tepki topladı. Kullanıcılar Amerikan yargısını “ırkçı” olmakla eleştirdi.

PORTLAND’DA İSYAN

Minneapolis’te polis memuru Derek Chauvin, siyahi Amerikalı George Floyd’u boynuna diziyle basarak vahşice öldürmüştü. Floyd’un ölümü ülke genelinde infiale yol açmış ve polis şiddetine karşı günlerce gösteriler düzenlenmişti. Sonrasında ise Chauvin, 1 milyon dolar kefaletle serbest bırakılmıştı. Floyd vakasından kısa bir süre sonra polis şiddetine karşı bir gösteriyi kana bulayan Rittenhouse’un serbest bırakılması bazı kentlerde protesto edildi. Oregon eyaletinin Portland kentinde, protestocular, camları kırıp polise ellerindeki nesneleri fırlatması üzerine, polis kentte isyan durumu ilan etti.

56 yıl sonra “pardon” demişlerdi

  • Geçtiğimiz günlerde ABD’li Müslüman siyahi lider Malcom X’e suikast düzenlemekle suçlanan ve yıllarca hapis yatan Muhammed Aziz ve Halil İslam hakkındaki suçlamalar düşürülmüştü. Masum olduğu anlaşılan iki kişi için “üzgünüz” demekle yetinen ABD yargısı, 56 yıl geçmesine rağmen suikastı aydınlatamayarak, adaleti karartmakla eleştirilmişti.
Kara adalet

Kara adalet
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Yeni Şafak, işleyişe bizzat şahitlik etti.
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