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Dünya ABDde işsizlik maaşı başvurularında rekor artış
AMERİKA

ABD'de işsizlik maaşı başvurularında rekor artış

Ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, geçen hafta 23 bin kişi artarak 885 bine yükseldi- Beklentilerin aksine artış gösteren ve 3 ayın en yüksek seviyesine ulaşan verinin, 800 bin olması tahmin ediliyordu

Haber Merkezi AA
Birçok işletme koronavirüsten dolayı kapandı.
Birçok işletme koronavirüsten dolayı kapandı.

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 12 Aralık ile biten haftada beklenmedik şekilde artarak 885 bin seviyesine yükseldi.

ABD Çalışma Bakanlığı, haftalık işsizlik maaşı başvurularına ilişkin verileri açıkladı.

  • Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, 12 Aralık ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 23 bin kişi artarak 885 bine çıktı.

Beklenmedik şekilde artan ve eylül ayından bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye çıkan verinin, 800 bin seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyordu.

İşsizlik maaşı başvurularının sayısına ilişkin önceki haftanın verisi ise 853 binden 862 bine revize edildi.

ABD'de işsiz sayısı 20 milyonu bulabilir
OYNAT 00:53
ABD'de işsiz sayısı 20 milyonu bulabilir
Koronavirüs ABD'de iş piyasasını vurdu. Yalnızca iki haftada 10 milyon kişi işsiz kaldı. Ülkede iş başvuruları 30 kat artarken işsiz insan sayısının Nisan ayında 20 milyonu bulabileceği tahmin ediliyor.


Başvuran sayısı 6 milyonu geçti

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuruları, bir önceki haftaya kıyasla 34 bin 250 kişi artarak 812 bin 500'e yükseldi.

  • Süregelen işsizlik başvuruları da 5 Aralık ile biten haftada bir önceki haftaya göre 273 bin azalışla 5 milyon 508 bin olarak kaydedildi.

Bu dönemde haftalık işsizlik maaşı başvurularındaki artışta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artış, yeniden sıkılaştırılan önlemler ve mali desteğin yetersizliği etkili oldu.

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, Kovid-19 salgınının iş gücü piyasasını etkilemesiyle 28 Mart ile biten haftada 6 milyon 867 bine yükselerek rekor seviyeye ulaşmıştı.

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