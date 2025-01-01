ABD'de bir aracın kalabalığa dalması sonrası ilk belirlemelere göre 10 kişinin öldüğü, en az 35 kişinin yaralandığı bildirildi. New Orleans polisi, bir aracın Bourbon Caddesi'nde kalabalığa daldığını belirtti.





ABD'de kamyon kalabalığa daldı: 10 ölü 35 yaralı Dünya / Amerika





Polis, olayda ilk belirlemelere göre 10 kişinin öldüğünü, en az 35 kişinin yaralandığını kaydetti.





Olay, kentin "Fransız Mahallesi" olarak tanınan bölgesinde, yılbaşı kutlamalarının düzenlendiği, Canal ve Bourbon caddelerinin kesiştiği noktada yerel saatle 03.15'te yaşandı.





CNN'in haberine göre, bölgeye sevk edilen acil durum yetkilileri, olayı "kitlesel bir can kaybı" olarak nitelendirdi.





Kalabalığa dalan aracın sürücüsünün, olay sonrası araçtan inerek çevreye ateş açtığı bildirildi.





New Orleans resmi afet hazırlık kurumu "NOLA Ready" de açıklamasında, yaralıların kent geneli 5 hastaneye kaldırıldığını aktararak, olay yerine yaklaşılmaması uyarısı yaptı.





Hastanelerde tedavi gören yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu kaydedildi.









Biden olayla ilgili bilgilendirildi

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden'ın olayla ilgili bilgilendirildiği ve New Orleans Belediye Başkanı LaToya Cantrell'le irtibat halinde olduğu belirtildi.





FBI'ın sahada soruşturmaya destek vermeye başladığına dikkati çekilen açıklamada, Biden'ın gün boyunca olayla ilgili bilgilendirilmeye devam edileceği aktarıldı.









"Sugar Bowl" üniversite futbol maçından saatler önce

Olayın, ülkenin dört bir yanından sporseverlerin bir araya geldiği yıllık "Sugar Bowl" üniversite futbolu maçından birkaç saat önce meydana gelmesi dikkati çekti. Maçta "Georgia Bulldog" ile "Notre Dame Fighting Irish" takımları karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor.





Olay mahallinde, dün öğleden sonra "Sugar Bowl Yeni Yıl geçit töreni" düzenlenmişti.









"Bourbon'dan uzak durun"

New Orleans Polis Departmanı'ndan Komiser Anne Kirkpatrick, gazetecilere yaptığı açıklamada, bir kamyonetin "kasıtlı olarak yüksek hızda" kalabalığın içine girdiğini ve sürücünün araçtan çıkmaya çalışırken ateş açarak iki polis memurunu vurduğunu söyledi.





"Bu çok kasıtlı bir davranıştı. Bu adam mümkün olduğunca çok sayıda insanı ezmeye çalışıyordu." diyen Kirkpatrick, olayın, "Yeni Yıl ve Sugar Bowl için kutlanması beklenen bir gün üzerine kara bir gölge düşürdüğünü” söyledi ve "Bourbon'dan uzak durun" uyarısında bulundu.





New Orleans FBI bürosunda görevli Alethea Duncan de basına yaptığı açıklamada, olayı soruşturan yetkililerin, kaza mahallinde el yapımı patlayıcılar (EYP) bulduğunu bildirdi.





Ulusal medyada dolaşıma giren videoda da yerel kolluk kuvvetlerine ait bir robotun, aracın alt bölgesini incelediği görüldü.









"Korkunç bir şiddet eylemi"

Louisiana Eyalet Valisi Jeff Landry, sosyal medya hesabı X'ten yayımladığı mesajında, ölümcül olayı "korkunç bir şiddet eylemi" olarak nitelendirdi ve olayın kurbanları için dua edilmesini istedi. Landry, mesajında "Olay yerine yakın olan herkesi bölgeden uzak durmaya çağırıyorum." dedi.





New Orleans Belediye Başkanı LaToya Cantrell, gazetecilere açıklamasında, "New Orleans şehrinin bir terör saldırısından etkilendiğini biliyoruz" ifadesini kullanarak olayın soruşturulduğunu belirtti.





Görgü tanıkları, 2025'in ilk günü meydana gelen trajik olay nedeniyle "yılbaşı gecesi eğlencesinin dehşete dönüştüğünü" ifade etti.





CNN'e konuşan 22 yaşındaki Kevin Garcia, "Gördüğüm tek şey, Bourbon kaldırımının sol tarafındaki herkese çarpan bir kamyondu" dedi.



