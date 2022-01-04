ABD’de kar esareti: Sürücüler 15 saat mahsur kaldı

ABD’nin Virginia eyaletinde Interstate I-95 karayolunda dün 6 çekici römorkörün kaza yapmasının ardından bölgede şiddetli kar yağışının da etkisiyle yollar kapandı ve sürücüler araçlarında 15 saat mahsur kaldı.

'HİÇ BÖYLE BİR ŞEY GÖRMEDİK'

I-95 karayolunu kullanan sürücüler, yolların her iki yöne de kapanmasının ardından saatlerce araçlarında mahsur kaldı. Yaşadıklarını sosyal medya hesabından yayınlayan sürücüler, yakıt ve yiyeceklerinin bitmesinden duydukları endişeleri dile getirdi. Yolda mahsur kalan kamyon şoförü Emily Clementson, “Hiç böyle bir şey görmedim. Yolda mahsur kalan sürücüler kamyon şoförlerine yiyecekleri ve suları olup olmadığını sordular” dedi.

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ACİL YARDIM TALEBİ



Yetkililer, kapanan yolların açılması için diğer eyaletlerden de acil yardım gönderdiklerini açıklarken 6 römorkörün karıştığı kazada can kaybı yaşanmadı.

FOTOĞRAF 4 <br>Tatilini memleketi Delaware'de geçiren ABD Başkanı Joe Biden'ın başkent Washington DC'ye dönüş yolculuğu tipi altındaydı. Air Force One, Andrews Hava Üssü'ne 20 santimetreyi aşan kar altında iniş yaptı.<br> <br>Merdivenlerden dikkatli bir şekilde inen Biden'ın çok şiddetli esen fırtınayla da mücadele ettiği göze çarptı. Uluslararası haber ajansları, Air Force One'dan çok sayıda fotoğrafı dünyaya servis etti.<br> <br>ABD lideri, inişten sonra aracına geçmeden başkanlık uçağının içinde yarım saat beklemek zorunda kaldı. Beyaz Saray'ın sosyal medyada yayınladığı videoda, temizlenmesine rağmen uçağın merdivenlerinin hemen kar tuttuğu görüldü.<br> <br>Amerikan Associated Press (AP) haber ajansı, aralarında başkent Washington DC'nin de bulunduğu doğu kıyısı eyaletlerinde 3 bini aşkın iç hat ve yaklaşık 4 bin 800 uluslararası uçuşun iptal edildiğini bildiriyor.<br> ABD Başkanı Biden tipiye yakalandı: Uçaktan inemedi Yeni yılın ilk günlerinde ABD'yi kar fırtınası vurdu, sayıları bugün itibariyle 10 bini aşması beklenen uçuş iptalleri havalimanlarında kaosa yol açtı. Başkan Joe Biden'ın uçağı Air Force One da tipiye yakalandı. BiP'te paylaş

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